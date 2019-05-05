(Görüntülü) 8'inci Atıf Yılmaz ödülleri sahiplerini buldu 

MERSİN'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nde dereceye giren isim ve projeler ödüllerini aldı. Gecenin onur konuğu Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır oldu.



Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve özel tanıtım şirketinin ortaklığında, Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına düzenlenen festivalin gala gecesi, Mezitli Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. Geceye Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın eşi Deniz Türkali, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, sanatseverler ve öğrenciler katıldı.



'79 YAŞINDA, GENÇ BİR SİNEMACI'



Atıf Yılmaz'ın, Türk Sineması'nın en genç yönetmenlerinden biri olduğunu dile getiren Deniz Türkali, "79 yaşında aramızdan ayrıldı, yarın tam 13 yıl olacak. Çok genç bir sinemacı olarak aramızdan ayrıldı. Şimdi genç sinemacılara onun adına ödül verilmesi harika birşey" dedi.



'O SAHNE İLE BÜYÜK ÖDÜLLER ALDIM'



Atıf Yılmaz ile bir anısını anlatan Kadir İnanır ise "Bir gün sete geç gittim, bana 'Senin yatağın çok mu sıcak?' dedi setin ortasında ki hiç öyle bir adam değildi Atıf Abi. O büyük usta karşısında sertleniyor olmanın, heyecanla mesleğe yeni başlamış birisinin yenilgisinin psikolojisi ile rolüme tam adapte olmuşum meğerse, yıkılmışım. Çektik sahneyi ve ben o sahne ile büyük ödüller aldım" diye konuştu.



MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı da festivale katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, "Kendi kültürümüzü kendimiz anlatabilecek şekilde 'Ne yapabiliriz?' düşüncesi ile bu festivale çok önem verdik. Bir takım engeller olacak ama elimizden geldiğinde, gücümüz yettiğince bundan sonraki yıllarda da genişleterek, daha fazla katkı sunarak bunu yürütmeye çalışacağız" dedi.



Konuşmaların ardından kurmaca kategorisinde 'Kuyruk' isimli eseri ile Yiğit Hepsev, belgesel kategorisinde 'Kurbağa Avcıları' filmi ile Batuhan Kurt, animasyonda ise 'Bi İlaç' isimli çalışması ile birinci seçilen Furkan Han Mert ödüllerini aldı.