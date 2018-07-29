(Görüntülü) 6 bin yıllık tarihe kadın eli değdi

KAYSERİ tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran, özellikle ticari senet, mühür gibi kilden yapılma belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Asur ticaret kolonisi Kültepe Kaniş Karum'da kazı çalışmalarını Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun başkanlığında 40 kadın yapıyor. Kültepe Kaniş Karum'da kazı çalışmaları, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'nun önderliğinde 26 Haziran'da başladı. Kazı çalışmalarında ise bölgedeki mahallelerde oturan kadınlar yer alıyor. 40 kadın, hassas bir çalışmayla tarihi eser niteliğindeki eşyaları gün yüzüne çıkarıyor. Kazı Başkanı Kulakoğlu, "Bu çalışmalarımızda bize en büyük desteği işçilerimiz veriyor. Bizim Kültepe'ye yakın mahallelerimizde yaşayan kadınlar, burada görev alıyor. Bunlar gerçekten evlerinde çalıştıkları gibi titiz, temiz bir şekilde kazılarımızı yapmamızı sağlıyor. Kendilerinden son derece memnunuz. Burada rahatlıkla bu kadın işçilerimizin başarıyla çalıştıklarını görebiliyoruz" dedi. Yaptıkları işten memnun olduklarını belirten kadın çalışanlardan Solmaz Sarı ise, "Buğdaylı Mahallesi'nde oturuyorum. Buraya çalışmak için geliyorum. 3 çocuğum var. Evin geçimine yardımcı oluyorum. Burada çalışırken seramik ve kemikler buluyoruz. İşimiz gayet iyi ve güzel. Bir kadının çalışması güzel bir şey. Kendine özgüven geliyor" dedi. Kazı çalışanı Medine Özdil de, "Burada çalışmaktan keyif alıyoruz. Bu işimizi hoş, güzel yorgunluk yok. Bu işin sürekliliğini istiyoruz. Çalışma şartlarımız da gayet güzel. Burada kazı çalışmalarına katılarak bakır ve seramikler buluyoruz" şeklinde konuştu. KÜLTEPE KANİŞ KARUM Kayseri tarihini 6000 yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe, Kayseri merkeze 24 kilometre uzaklıkta. Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve etrafında onu saran Karum’dan oluşan Kültepe Ören Yeri’nde yönetim binalarının, dini yapıların, ev, dükkan ve atölyelerin kalıntıları görülmektedir. Asurların kurduğu büyük ticaret kolonileri karumların merkezi Kültepe’deki karumdu ve diğerlerini yönetiyordu. Kültepe, iki ilke sahip: Anadolu’daki ilk yazılı tabletler, dünyanın ilk organize ticaret merkezi olduğu belirtilen Kültepe’de bulundu. Asur çivi yazısı ile bu tabletler arasında, zamanın tüccarlarının, halkının ve yöneticilerinin siyasi ve hukuki ilişkilerini gözler önüne seren mektuplar, senetler, mühürler ve anlaşma metinleri var. Ticaret yolu üstünde stratejik öneme sahip Kültepe, bu özelliğini yüzlerce yıl sürdürdü. Kayseri’nin Selçuklu ve Osmanlı döneminde İpek Yolu’nun bir parçası, günümüzde de Türkiye’nin ticaret alanında en aktif şehirlerinden olması da Kültepe ile başlayan bu ticari hareketliliğin devamı oldu. Dünyaca tanınmış bu açık hava müzesi, ilk olarak 1881’de dikkat çekmiş, 1925’te Kültepe’nin önemli bölümlerinden biri olan karum keşfedilmişti. 1948 yılından beri Türk Tarih Kurumu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına bölgede kazılar yapılmaktadır. Kültepe’de Asur, Genç Hitit, Helen, Roma, Pers ve Tabal dönemlerine ait eserler ve bulgular ele geçmiştir. Kültepe Höyüğü’nden çıkartılan eserlerimiz Arkeoloji Müzesinde sergileniyor.