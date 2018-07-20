(Görüntülü) 128 yıllık karakol binası aile eğitim merkezi olacak

ÇORUM'da 128 yıllık eski karakol binasının restorasyonu tamamlandı. Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, binanın aile eğitim merkezi olarak kullanılacağını söyledi.



Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, restorasyon çalışmaları tamamlanan Kale Mahallesi'ndeki 128 yıllık eski karakol binasına giderek incelemelerde bulunda. Binada yapılacak çalışma ile ilgili bilgi veren Başkan Gül, "1890'lı yıllarda karakol olarak hizmet vermek üzere inşa edilen bina, 1950'li yıllarda bir dönem imam hatip lisesi olarak faaliyet gösterdi. Daha sonra kullanılmamasından dolayı atıl vaziyette bekledi. Kent merkezindeki az sayıdaki tarihi yapıdan bir tanesi olması nedeniyle belediye olarak binayı restore etmeye karar verdik. 150 metrekare oturma alanına sahip, 2 katlı ve 300 metrekare kapalı alandan oluşan bina, 1 milyon 600 bin lira bütçeyle aslına uygun şekilde restore edildi" dedi.



Binanın çevre düzenlemesi çalışmalarına da başlandığını dile getiren Başkan Gül, "Karakol binamızı aile eğitim merkezi olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Burada binlerce ailemiz, aile eğitim merkezimizin faaliyetlerinden faydalanacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte şehrimizdeki tarihi eserlerden birini daha ihya etmiş ve Çorum'a kazandırmış olacağız. Bu tür eserler hem ülkelerin hem şehirlerin ortak hazinesidir. Aynı zamanda insanlığın da ortak hazineleridir. İnsanlığa mal olmuş tarihi yapılara, tarihi eserlere sahip olan ülkeler, şehirler diğerlerinden çok daha önde oluyor" diye konuştu.

