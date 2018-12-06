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(Görüntülü) '1001 Gece' sergisi masal dünyasını yaşatıyor

Hande NAYMAN Melis KARAKUZULU İZMİR, () İZMİR'deki Arkas Sanat Merkezi'nde masalların görsel ve sahne sanatları üzerindeki etkisini sanatseverlerle buluşturan '1001 Gece' isimli sergi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. İzmir'i pek...

Hande NAYMAN Melis KARAKUZULU İZMİR, () İZMİR'deki Arkas Sanat Merkezi'nde masalların görsel ve sahne sanatları üzerindeki etkisini sanatseverlerle buluşturan '1001 Gece' isimli sergi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. İzmir'i pek çok kez ziyaret eden ünlü oryantalist yazar Antoine Galland'un çevirisiyle Avrupa'ya yayılan ve birçok sanat eserine konu alan '1001 Gece Masalları' temalı sergi, İzmir Arkas Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Fransa'nın Opera National De Paris gibi müzelerinden ve özel koleksiyonlardan getirilen aksesuar, dekoratif obje, tablo, heykel gibi eserlerin yer aldığı sergide, Felekşan Onar ve Suhandan Özay Demirkan gibi çağdaş Türk sanatçılarının da farklı disiplinlerdeki çalışmaları yer alıyor. 30 Aralık tarihine kadar devam edecek olan sergi, temaya uygun atmosferi ile ziyaretçilere adeta masalı yeniden yaşatıyor. Öte yandan, Fransız Kültür Merkezi'nin '1001 Gece Sergisi'ne' paralel olarak düzenlediği, Fransız sanatçı Julien Salaud'un İzmirli 6 üniversite öğrencisiyle 12 kilometre ip ve 8 bin çivi kullanarak gerçekleştirdiği '1001 Gece' enstalasyonu, özel olarak siyah ışıkla aydınlatılan salonda sergileniyor.

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