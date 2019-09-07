Goran Bregoviç'ten İzmir Fuarı'nda konser

Mehmet KURT/İZMİR, ()- SARAYBOSNALI müzisyen Goran Bregoviç, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda hayranlarıyla buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 88'incisi düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında konser veren Goran Bregoviç, İzmirli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Emir Kusturica'nın Çingeneler Zamanı, Arizona Rüyası, Underground, Kara Kedi Ak Kedi gibi efsane filmlere hafızalardan silinmeyen müzikleriyle imzasını atan, şarkıları Candan Erçetin ve Sezen Aksu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı tarafından Türkçe sözlerle okunan, Saraybosna doğumlu müzisyen Goran Bregoviç, orkestrasıyla birlikte birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Sanatçı, güçlü performansıyla uzun süre ayakta alkışlandı. İzmirli müzikseverlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bregoviç, konseri izleyenlere teşekkür etti.