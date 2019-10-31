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Gönül Ülkü, ölümünün 3’üncü yılında ‘Bavul’la anılacak

Tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü, ölümünün 3’üncü yılında ‘Bavul’ adlı oyunla Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde anılıyor.  Gönül Ülkü, kendisinin ve yine kendi gibi tiyatrocu olan 2009 yılında hayatını...

KÜLTÜR-SANAT 31.10.2019, 11:50
Gönül Ülkü, ölümünün 3’üncü yılında ‘Bavul’la anılacak
Tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü, ölümünün 3’üncü yılında ‘Bavul’ adlı oyunla Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi’nde anılıyor.

 Gönül Ülkü, kendisinin ve yine kendi gibi tiyatrocu olan 2009 yılında hayatını kaybeden eşi Gazanfer Özcan’ın adını taşıyan Kozyatağı Kültür Merkezi’ndeki sahnede, ‘Bavul’ adlı tiyatro oyunuyla anılıyor.

‘Bavul’ oyunu 2 Kasım Cumartesi saat 20.30’da Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde ücretsiz sahnelenecek. Sam Bobrick’in senaryosunu yazdığı, Levent Tülek’in uyarlayıp yönettiği “Bavul” adlı oyunda Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy, Mert Asutay, Yasemin Hadivent rol alıyor.

HUYSUZ BİR ADAMLA, MERAKLI BİR KADININ KARIŞAN VALİZLERİNİN HİKAYESİ ANLATILIYOR

Yapımcılığını Karart Kültür Sanat tarafından yaptığı 'Bavul, çaresiz ve huysuz bir adamın bavulunun havaalanında yalnız ve meraklı bir kadının bavulu ile karışmasının ardından gelişen olayları konu alıyor. Oyunun konusu ise kısaca şöyle, “Bedri Kırçıl'ı karısı terk edip Bodrum'a kaçmıştır. Dönüş yolunda, uçakta yine Bodrum'a tatil için gidip dönen Filiz Kavak vardır ve birbirine tıpatıp benzeyen iki bavul havaalanında karışır. Ardından tuhaf ve komik olaylar birbirini kovalamaya başlar. Bavul, insan ilişkilerini, aşkları, sevgileri, yalnızlıkları, doğru insan - yanlış insan tartışmasını ve günümüz insanının mutluluktan ne anladığını esprili ve renkli bir biçimde anlatan çılgın, deli dolu bir oyun.”

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