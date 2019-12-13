Gölcük'te, Servet-i Fünûn sempozyumu

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, 20-21 Aralık tarihleri arasında Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Servet-i Fünûn Sempozyumu yapılacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Servet-i Fünûn dergisinin imtiyaz sahibi Ahmet İhsan Tokgöz’ün Değirmendere’de yaşadığını, sempozyumda Servet-i Fünûn’u ele alarak gerçekleştireceklerini söyledi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Sultan Hatun Konağı’nda Türk Dili ve Edebiyatı Servet’i Fünûn Sempozyumu ile ilgili açıklamada bulunarak, sempozyumun uluslararası olduğu için önem taşıdığını söyledi. Sempozyumun Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi’nde yapılacağını belirten Ali Yıldırım Sezer, “Bu sempozyumu neden Gölcük’te gerçekleştiriyoruz, Servet-i Fünûn Dergisi’nin imtiyaz sahibi olan Ahmet İhsan Tokgöz, uzun yıllar Değirmendere’de oturuyor. Vefatına kadar Türk edebiyat tarihinin en uzun soluklu dergisi olan Servet-i Fünûn dergisini imtiyaz sahibi olarak çıkarıyor. İkametgahı Değirmendere’de ve bir dönemin edebiyatçı ve ünlü şairlerinin Değirmendere’ye kendisini ziyaretleri söz konusu oluyor. Bazı eserlerini de Değirmendere’de yazıyorlar. Ahmet İhsan vefat ettikten sonra kabri Değirmendere’de bulunuyor. Dolayısıyla Türk Dili ve Edebiyatı anlamında Değirmendere önemli bir nokta konumunda. Bu nedenle biz de bu sempozyumu bu sene Servet-i Fünûn’u ele alarak gerçekleştireceğiz” dedi.

DERGİNİN 256’NCI SAYISININ KOPYASI BASILDI

Sempozyumda 256’ncı sayısının çok önemli olduğunu söyleyen Ali Yıldırım Sezer, şöyle konuştu:

“256’ncı sayıdan itibaren Servet-i Fünûn edebiyat dergisi sıfatını kazanıyor. 256’ncı sayının tıpkı basımını gerçekleştirdik ve 256 adet bastık. Aynı zamanda tıpkı basımının yanında da Latin harfleriyle basımı da var. Sempozyuma 35 akademisyen ve Türk Dili ve Edebiyatının önemli isimleri bu sempozyuma katılacak. Türk Dili ve Edebiyatı noktasında Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Çin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden önemli isimler bildirilerini sundu. Önemli bir sempozyum olmasını bekliyoruz."

BELGESEL HAZIRLANDI

Sempozyumun, Gölcük’ün kültürel anlamda bilinirliğini arttıracağını söyleyen Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt, “Dönemi anlatan 20 dakikalık bir belgesel hazırladık bu uluslararası sempozyum için. Gölcük bu anlamda Türk dergiciliğinin kült dergisi olan Servet-i Fünûn da çok uzun zaman, 42 yıllık bir süre ev sahipliği yapmış. Burası bir edebiyat merkezi olmuş ve Reşat Nuri Güntekin’den, Halide Edip Adıvar’a kadar Türk edebiyatında romanlarda ve hikayelerde Değirmendere’nin ismi geçiyor. Dolayısıyla bunu avantaja çevirmek lazım. Türkiye’de edebiyat eğitimi alan herkes Servet-i Fünûn dergisini, Ahmet İhsan’ı bilir. Haliyle bunun Gölcük ile olan bağlantısını da tanıtırsak Gölcük ismi Türkiye’de herkes tarafından tanınır. Gölcük herkes tarafından depremi ile bilinen bir yer, bundan sıyrılıp kültürel anlamda da bilinirliği artar” diye konuştu.

