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Göksel Arsoy, heykelinin bulunduğu Balmumu Müzesi'ni ziyaret etti

YAŞAM öyküsünü kaleme aldığı 'Altın Çocuk' adlı kitabını imzalamak üzere Eskişehir'e gelen sinema sanatçısı Göksel Arsoy, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti. Arsoy, müzede, üzerinde savaş pilotu üniforması...

Göksel Arsoy, heykelinin bulunduğu Balmumu Müzesi'ni ziyaret etti
YAŞAM öyküsünü kaleme aldığı 'Altın Çocuk' adlı kitabını imzalamak üzere Eskişehir'e gelen sinema sanatçısı Göksel Arsoy, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti. Arsoy, müzede, üzerinde savaş pilotu üniforması bulunan kendi balmumu heykelinin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türk sinemasının 'Altın Çocuk' lakaplı ünlü sanatçısı Göksel Arsoy, 1963 yılında gişe rekorları kıran 'Şafak Bekçileri' filminin çekildiği Eskişehir'e bu kez, kendi yazdığı 'Altın Çocuk' adlı kitabını okuyucularına imzalamak için geldi. Arsoy, bir alışveriş merkezinde düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı. Göksel Arsoy daha sonra Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Odunpazarı semtinde bulunan Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti. Arsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yapılan, 'Şafak Bekçileri' adlı filminde giydiği, savaş uçağı pilotu kıyafetli heykelinin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi.
'Şafak Bekçileri filmini' 1963 yılında Eskişehir'deki 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda çektiklerini belirten Göksel Arsoy, "55 yıl sonra bana bu büyük mutluluğu yaşatan Eskişehir'e ve Hava Kuvvetleri'ne selam olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı balmumu heykelimi görmeden olmazdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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