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Giresunlu sanatçı Reha Beyoğlu, hemşehrilerine Reis Filmi'ni anlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarını anlatan 'Reis' filminin baş rol oyuncusu Türk Sineması'nın tanınmış jönlerinden Reha Beyoğlu, Sultangazi Giresunlular derneğini ziyaret etti.

Giresunlu sanatçı Reha Beyoğlu, hemşehrilerine Reis Filmi'ni anlattı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarını anlatan 'Reis' filminin baş rol oyuncusu Türk Sineması'nın tanınmış jönlerinden Reha Beyoğlu, Sultangazi Giresunlular derneğini ziyaret etti.

GİRESUNLULAR REİSİ AĞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanı beyaz perdede canlandıracak olan Reis filminin başrol  oyuncusu aslen Giresunlu olan ve İstanbul'da doğup büyüyen Reha Beyoğlu, filmin tanıtımı için hemşerilerini ziyaret etmeye devam ediyor. Reha Beyoğlu, Sultangazi Giresunlular derneğini ziyaret etti.


Dernek merkezinde gerçekleşen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Reis filmi projesi kendime geldiğinde hemen kabul ettim, ben oyuncuyum ama öyle bir rol geliyorki dünya liderini canlandıracaksınız... Kolay bir işmi bu... Ama ben şükür yıllardır Reisi takip ediyorum. Tüm mitinglerini izliyorum, tekrar tekrar izliyorum. Kendilerini çok seviyorum. Bu rol 200 oyuncunun arasında bize laik  görüldü bizde buna laik olmak için elimizden geleni yaptık. Sıra şimdi siz değerli Reis sevenlerde, şuan sizinde bildiğiniz gibi, Recep İvedik gibi absürt komedi filmleri  gişe rekoru yapıyor, gelenek ve göreneklerimizle alay ediyorlar. Ben inanıyorumki Reis flimi sinemaya yeni bir soluk yeni bir söylem getirecek.  Onun için neden Gişe rekoru kırmayalım.  Recep Tayyip Erdağan’a yakışmazmı yakışır. Hemde öyle bir yakışırki , inşallah tüm hesapları alt üst edelim 3 Marta sinema salonlarını dolduralım çünkü her zaman diyorum bende gideceğim hemde 5 defa 6defa gideceğim" diye konuştu.

Giresunlular dernek başkanı Mustafa Kendir de yaptığı konuşmada "Derneğimizde sizleri ağırlamaktan  şeref duyduk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını beyaz perdede canladıracak bir şahsiyetin derneğimizi ziyaret etmesi birde Giresunlu olması bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir, bu akşam burada 3 Martta vizyona girecek olan Reis filmi hakkında bilgi almış olduk, İnşallah vizyon tarihinde sinemalardaki  yerimizi alacağız yönetim kurulum ve üyelerimle beraber seyredeceğiz, gelip bizleri ziyaret ettiğiniz için sayıı Reha Beyoğlu sizlere yönetim kurulum ve derneğim adına teşekkür ederim ayağınıza sağlık" dedi. Toplantıya katılanlar arasında Sultangazi belediyesi meclis üyesi Ahmet Demiray, İstanbul Bayrampaşalı Giresunlulara derneği yönetim kurulu üyesi Bahtiyar Memi’de vardı.
Haber: Aydın Kömürcü






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