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Genco Erkal’ın oyunu ‘Merhaba’ Trump Sahne’de
İSTANBUL, () USTA oyuncu Genco Erkal’ın Aziz Nesin, Nazım Hikmet, Bertolt Brecht ve William Shakespeare’in yapıtlarından uyarladığı, yönettiği ve tek başına oynadığı ‘Merhaba’, 25 Aralık Çarşamba günü saat 20:30’da Trump Sahne’de...
KÜLTÜR-SANAT 23.12.2019, 11:04
İSTANBUL, () USTA oyuncu Genco Erkal’ın Aziz Nesin, Nazım Hikmet, Bertolt Brecht ve William Shakespeare’in yapıtlarından uyarladığı, yönettiği ve tek başına oynadığı ‘Merhaba’, 25 Aralık Çarşamba günü saat 20:30’da Trump Sahne’de tiyatro severlerle buluşuyor.
İlk kez 2017’de New York’ta sergilenen müzikli oyun, edebiyat dünyasının beş büyük ustasıyla tiyatro severleri müzikli bir yolculuğa çıkarıyor.
Yıllar öncesinden seyirciye seslenen yazarlar dünyanın ve ülkemizin halleri üzerine kimi zaman güldürücü kimi zaman hüzünlü, eleştirel gözlemleriyle geleceğimize ışık tutuyorlar.
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