Genco Erkal'dan Nazım Hikmet'in anısına 'Yaşamaya Dair'

GENCO Erkal’ın, Avcılar'da sahnelediği Nazım Hikmet'in cezaevi yaşamı, eşi Piraye Hanım'a tutkusunu ve vatan hasretini sahneye taşıdığı 'Yaşamaya Dair' adlı müzikli gösterisi beğenildi.Nazım Hikmet'in sürgün yıllarını ve vatan hasretini, şarkılar eşliğinde anlatan gösteri Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde yapıldı. Nazım Hikmet hayranı Genco Erkal’ın uyarlayıp yönettiği oyunda, Tülay Günal da oynadı. Piyano ve viyolonsel eşliğinde oynanan oyunda, başta Fazıl Say ve Zülfü Livaneli olmak üzere değişik bestecilerin Nazım şarkıları da seslendirildi.Ağırlıklı olarak Nazım Hikmet'in Bursa Cezaevi’ndeki yaşamını, eşi Piraye Hanım’a olan tutkusunu anlatan oyunda Genco Erkal, ünlü ozanın sürgün yılları ve vatan hasretini sahneye taşıyarak izleyiciyi adeta o yıllara götürdü. Ayakta alkışlanan oyun ardından sanatçılara çiçek verildi.(FOTOĞRAF)