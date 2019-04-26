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Genco Erkal, Bursa'da kapalı gişe oynadı

Tahsin AYDIN/BURSA,()-TÜRKİYE'de oynanan ilk tek kişilik oyun olan ve usta oyuncu Genco Erkal tarafından 50 yıl sonra yeniden sahnelenmeye başlayan 'Bir Delinin Hatıra Defteri', bu kez Bursalı sanatseverler ile buluştu.  Türkiye'de ilk olarak...

Genco Erkal, Bursa'da kapalı gişe oynadı

Tahsin AYDIN/BURSA,()-TÜRKİYE'de oynanan ilk tek kişilik oyun olan ve usta oyuncu Genco Erkal tarafından 50 yıl sonra yeniden sahnelenmeye başlayan 'Bir Delinin Hatıra Defteri', bu kez Bursalı sanatseverler ile buluştu. 
Türkiye'de ilk olarak 1965 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahneye koyulan, ilk ve tek kişilik oyunu, Rus edebiyatçı Nikolay Gogol'ün klasik eseri 'Bir Delinin Hatıra Defteri', Genco Erkal tarafından Bursa Nilüfer Sahnesi'nde sahnelendi. İzleyiciler salonu doldururken, usta oyuncu Genco Erkal, ayakta alkışlanarak büyük beğeni topladı. Sahnede devleşen 81 yaşındaki Erkal'ın oyunu 320 kişilik Nilüfer Sahnesi'nde kapalı gişe oynadı.

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