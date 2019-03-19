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Gençlerden Şükrü Erbaş’a Onur Ödülü

İSTANBUL, () – ‘SÖZCÜKLERLE Dans Şiir Festivali’nin 19’uncusu düzenlendi. Edebiyat hayatında 40 yılı geride bırakan Şükrü Erbaş, gençler tarafından Onur Ödülü’ne değer görüldü. Terakki Vakfı Okulları önderliğinde İstanbul’daki...

Gençlerden Şükrü Erbaş’a Onur Ödülü

İSTANBUL, () – ‘SÖZCÜKLERLE Dans Şiir Festivali’nin 19’uncusu düzenlendi. Edebiyat hayatında 40 yılı geride bırakan Şükrü Erbaş, gençler tarafından Onur Ödülü’ne değer görüldü.
Terakki Vakfı Okulları önderliğinde İstanbul’daki çeşitli liselerden gençlerin katılımıyla düzenlenen ‘Sözcüklerle Dans Şiir Festivali’nin 19’uncusu 18 Mart Pazartesi günü gerçekleşti. Bu kapsamda, edebiyat hayatında 40 yılı geride bırakan Şükrü Erbaş, gençler tarafından Onur Ödülü’ne değer görüldü.
Törende ödülünü alan Şükrü Erbaş duygularını şöyle dile getirdi:
“Yazdığım şiirle, şiire ve hayata verdiğim emekle beni onurlandıran, kalbimin incecik, gencecik kardeşlerine bütün heyecanımla teşekkür ediyorum. Kapanıp yazıyoruz. Yazdıklarımızın nerelere varacağını bilmemiz mümkün değil. İyi ki de değil. Yoksa hem okura hem kendimize karşı dürüst olmayabilirdik. Elli yıla uzanan yazma hayatımda, şiirimizin yapıtaşı çok değerli şairler adına konulmuş ödüllerle onurlandırıldım. Ama bu çok başka. Hissettiğim tam da şudur: Yazmaya başladığım yaşlar elli yıl sonra elimden bir daha tutuyor. İlkgençlik yıllarım, bir başka ifadeyle sizin yaşlarınızdaki ben, bugünkü beni okuyor, anlıyor, seviyor. Bu bir mucize. Size bir daha teşekkür ediyorum. Hayatınızdan şiir, müzik, resim, tiyatro, sinema eksik olmasın.”

 

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