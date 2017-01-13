Genç yeteneklerden dev konser

Orhan SENCER / İSTANBUL, () ÇAĞDAŞ Eğitim Vakfı (ÇEV) öncülüğünde 2009 yılında başlayan “Forte 24 Genç Yetenek” projesi kapsamında 13 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da “2017 Gala Konseri” verilecek. Genç yetenekler, bu özel gecede sahneyi Halit Ergenç ve Zuhal Olcay ile paylaşacak.

Kültür ve sanat alanında çok değerli isimlerin desteği ile hayata geçirilen “Forte 24 Genç Yetenek” projesi, sanatın farklı alanlarındaki yetenekli öğrencileri “2017 Gala Konseri” ile desteklemeyi sürdürecek. Proje yararına, dünyaca ünlü keman sanatçısı Prof. Dr. Cihat Aşkın’ın sanat yönetmenliğinde, orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde verilecek “2017 Gala Konseri”, 13 Şubat Pazartesi günü Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi (PSM) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Genç yetenekler, bu özel gecede sahneyi Halit Ergenç ve Zuhal Olcay ile paylaşacak.

Haldun Dormen’in “Kutup Yıldızları” projesi adına onur konuğu olarak ev sahipliği yapacağı gecede, Nebil Özgentürk tarafından özel hazırlanan kısa film gösteriminin yanı sıra fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan’ın objektifinden yansıttığı “Kutup Yıldızı” fotoğrafları da sergilenecek.

Konser, Forte24 projesini en başından beri destekleyen ve hayatlarını kaybeden Yaşar Kemal, Prof. Halil İnalcık, Prof. Oktay Sinanoğlu, Şakir Eczacıbaşı, Burhan Doğançay, Müşfik Kenter, Behruz Çinici, Alaeddin Asna ve Tarık Akan anısına düzenlenecek.

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