Genç sanatçılar eserlerini sergileyecek

İSTANBUL, () NİŞANTAŞI Üniversitesi öğrencileri 'Genç İşler Sergisi' ile sanatseverler ile buluşacak. Nişantaşı Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi bölümleri öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı kapsamlı sergide, genç sanatçılar kendilerini gösterme fırsatı bulacak.

Bu akşam Adahan Otel Sergi Salonu'nda açılışı yapılacak olan sergide iç mimarlık bölümü öğrencilerinden, grafik tasarım bölümüne, sinema televizyon bölümünden, tekstil ve moda tasarımı okuyan bölümlere kadar birçok öğrencinin eseri bulunuyor.

Sergi 18 Mayıs'a kadar Asmalımescit'te bulunan Adahan Otel'de görülebilir olacak.

(FOTOĞRAFLI)