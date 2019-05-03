'Genç Çınarlar' ödüllendirildi

Aslı DURAN/ANTALYA, () - ANTALYA'da 7. Ulusal Genç Çınarlar Liselerarası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Törenin onur konuğu Hülya Koçyiğit, genç sinemacıların heyecanına ortak oldu.

Antalya Valiliği'nin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi'nin ortaklaşa hazırladığı 7. Ulusal Genç Çınarlar Liselerarası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni, Akra Barut Hotel'de yapıldı. Törene Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, okul yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. 12 okulun ödül aldığı yarışmanın bu yılki onur konuğu ise sanatçı Hülya Koçyiğit oldu. 2012 yılından itibaren il genelindeki okullarda devam eden 'Değerler Eğitimi' faaliyetleri kapsamında Genç Çınarlar Liselerarası Kısa Film Yarışması bu yıl ilk kez ulusal düzeye taşındı. Ülke genelinde 145 filmin katıldığı yarışmada, dereceye giren ilk 3 filmin dışında mansiyon, teşvik, jüri özel ve Yeşilçam ödülleri verildi.

'SİNEMA ESERLERİYLE TOPLUMA MESAJ VERİLİYOR'

Törende konuşan Vali Yardımcısı Hamdi Bolat, Antalya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen yarışmanın bu sene ulusal boyuta taşındığını vurguladı. Bolat, "Değerler Eğitimi hızlı değişen dünyada kişisel ve bölgesel çapta ciddi bozulmaların yaşandığı, en çok birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerde büyük önem taşıyor. Sinema eserleriyle topluma çok güzel mesajlar veriliyor. Bu amaçla yürütülen kısa film etkinliği önem taşıyor. Gençlerin buraya verdiği emeği görmek çok güzel, 20 şehirden 145 eser sunuldu. Bu yıldan itibaren ulusal hale gelen yarışmaya daha geniş katılım bekliyoruz. Antalya bu etkinlikleri yapmaya alışık" dedi.

'ULUSAL DÜZEYE TAŞINMASININ GURURUNU YAŞIYORUZ'

İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan ise "80 ilden ve 64 ülkeden insanın yaşadığı Antalya'da 2012 yılında başlatılan Değerler Eğitimi neticesinde bugün 7'ncisini düzenlediğimiz yarışmanın ulusal düzeye taşınmasının gururunu yaşıyoruz. Bu yıl ödül töreninde faaliyetin ruhuna uygun olarak örnek bir çınarı, Hülya Koçyiğit'i aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ GENÇLERİ SANATLA TANIŞTIRMAK'

7. Ulusal Genç Çınarlar Liselerarası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni'nin onur konuğu Hülya Koçyiğit'in biyografisinin yer aldığı video da ekranlara yansıtıldı. Ardından sanatçı Koçyiğit'e Vali Yardımcısı Bolat tarafından 'Onur Konuğu Ödülü' verildi. Çiçek ve plaket takdiminin ardından konuşan Koçyiğit, Antalya'nın kendisi için ayrı önem taşıdığını, Antalya Film Festivali'nde en çok ödül alan kadın sanatçı olduğunu söyledi. Koçyiğit, "Hedefimiz siz gençleri sanatla tanıştırmak ve buluşturmak. Bunun için size yolu açan öğretmenlere ve destek veren ailelere teşekkür ediyorum. Bu yarışmaya katılma cesareti gösteren, kendini ifade etme biçimi olarak sinemayı seçen bütün gençleri alkışlıyorum. Dilerim uluslararası yarışmalar nasip olsun ve her zaman olduğu gibi Türk gençleri ve sanatçıları zirvede olsun. Türk sineması sizinle güven duysun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ödül töreninde ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından Yeşilçam müzikleri seslendirildi. Sanatçı Hülya Koçyiğit ise şarkılara eşlik etti.

GENÇ SİNEMACILAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Ülke genelinde 145 filmin katıldığı 7. Ulusal Genç Çınarlar Liselerarası Kısa Film Yarışması'nda 12 okula ödül verildi. 'Ceprem' adlı filmle İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' birinci, 'İz' adlı filmle Alanya Eczacı Güzin Velittin Bekiroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci oldu. 'Kayıp' adlı filmle Kepez ATSO Güzel Sanatlar Lisesi ve 'Floresan Işığının Psikolojik Etkileri' adlı filmle Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü paylaştı. Jüri Özel Ödülü 'Gerçek' adlı kısa filmle Özel Bilfen Antalya Fen Lisesi'ne verildi. 'Yeşilçam Özel Ödülü', vefat eden sanatçı Ayşen Gruda adına 'Bir Garip Dava' adlı filmle Kumluca Mustafa Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi'ne takdim edildi. Yarışmada birinci olan ekibe 5 bin, ikinciye 3 bin 500, üçüncüye 2 bin 500 ve özel ödüllere için ise 1500 TL ödül verildi.

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