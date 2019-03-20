Geleceğin kulübü 2019 geri dönüyor

İSTANBUL,() - Red Bull Music, 90’lı yıllarda İstanbul gece hayatına damgasını vuran efsane kulüp 2019’u bir başka deyişle 'geleceğin kulübünü' bir geceliğine tekrar canlandırıyor.

80’li ve 90’lı yıllarda İstanbul’un eğlence anlayışına yön veren isimlerden biri olan Ceylan Çaplı’nın Mehmet Cavcı ile beraber hayata geçirdiği dönemin efsane kulübü '2019', Red Bull Music kürasyonuyla bir geceliğine geri dönüyor.

‘Geleceğin kulübü’ olarak lanse edilen ve dekoru, müzikal programlaması ve özel şovlarıyla bu iddianın altını dolduran 2019’un müdavimleri ve de o günlere şahit olamamış müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak olan etkinlikte, DJ’ler Derrick May, Dimitri From Amsterdam, U.F.U.K., CURE-SHOT gibi isimlerin yanısıra yeni jenerasyondan birçok önemli isim kabinde olacak.

Maslak Oto Sanayi’deki araba mezarlığının içinde açıldığında zamanının en sevilen ve iz bırakan mekânlarından biri olan 2019’un ruhunun tekrar yaşatılacağı etkinlik 19 Nisan akşamı 20.19’dan itibaren Ayazağa Caddesi 4/A Maslak’ta gerçekleşecek. Gecenin biletleri ise Biletix’te satışa sulunuyor.