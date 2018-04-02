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'Geleceğin kemancısı'na 2 ödül birden

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü öğrencisi İdil Olgar (12), Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen PhDr. Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması'nda kendi kategorisinde dünya 2'ncisi...

'Geleceğin kemancısı'na 2 ödül birden

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü öğrencisi İdil Olgar (12), Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen PhDr. Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması'nda kendi kategorisinde dünya 2'ncisi oldu.
'Geleceğin kemancısı' olarak nitelendirilen İdil Olgar, öğretim görevlisi İsabelle Özdemir ile birlikte Prag'da düzenlenen PhDr. Josef Micka Uluslararası Keman Yarışması'na katıldı. Çeşitli ülkelerden çok sayıda genç kemancının katıldığı yarışmada Josef Micka’nın etütlerinden biri ile Mozart’ın 2’nci keman konçertosunu seslendiren Olgar, performansıyla 2’nci seçildi. Olgar, aynı zamanda PhDr. Josef Micka adına verilen özel ödüle de layık görüldü.
Geçen yıl Slovakya’nın Dolny Kubin kentinde düzenlenen yarışmada da kendi kategorisinde 3’üncü olan İdil Olgar, yarışma sırasında heyecanlandığını; ancak hazır olduğu için dereceye girme konusunda zorlanmadığını söyledi. Günde yaklaşık 4 saat çalışarak, kendisini geliştirdiğini anlatan İdil Olgar, gelecekte iyi bir keman virtüözü olmak istediğini söyledi. 
Öğretim görevlisi İsabelle Özdemir ise "İdil, başarılı bir öğrencimiz; her zaman da başarılı olmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Her yarışmada olduğu gibi yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. İdil ile çalışmak çok kolay; çünkü müziğe aşık bir öğrencimiz. Onun için rahat oldu; ama tabi ki çok yoruldu. Başarısını bekliyordum; ama bu kadar büyük bir başarı olacağından emin değildim" diye konuştu. 

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