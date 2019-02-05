Gazino kültürü İzmir'de yeniden hayat bulacak

İSTANBUL, () - İzmirliler, Red Bull Music tarafından oluşturulan 'Gazinoda Disko' etkinliği ile müziğe doyacak. Geçmişteki gazino kültürüne saygı duruşunda bulunacak etkinlikte DJ NoFrost, psychedelic rock müzik grubu Lalalar, Kaan Düzarat ve Barış K sahne alacak.

İzmir Enternasyonel Fuarı’nın en önemli simgelerinden birisi olan Golf Gazinosu’nda 2 Mart Cumartesi gecesi gerçekleştirilecek etkinlik geçmişteki eğlence anlayışıyla bugünkü eğlence ve müzik kültürü arasında köprü kurmayı amaçlıyor.

Katılımcıları eğlenceli bir müzik yolculuğuna çıkartacak etkinlikte ilk olarak turntablizm akımının Türkiye’deki nadir ve önde gelen isimlerinden olan DJ No Frostsahne alacak. Eski türkü, funk ve psychedelic parçalara yaptığı özgün editlerle çok sevilen Kaan Düzarat, Çilekeş ve Barlas Tan Özemek’in kurduğu ‘Lalalar’ın İzmir’deki ilk canlı performansı da aynı gece gerçekleşecek. Lalalar’ın hemen ardından Kaan Düzarat özel bir DJ setle müzikseverlerin karşısında olacak. Geceyi kozmik disko ile Anadolu psychedelic müziği setlerinde buluşturmasıyla tanınan ve sevilen Barış K. noktalayacak.

Öte yandan etkinlikler İzmir’in ardından İstanbul ve Ankara’nın eski müzik kültürüne yönelik kürasyonlarla da devam edecek.