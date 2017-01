'Gaziantep yuvalaması' ve 'Beyran' tescillendi

UNESCO tarafından 'Yaratıcı şehirler' ağına seçilen ve 'Gastronomi' unvanı alan Gaziantep'in yöresel yemekleri; 'Yuvalama' ve 'Beyran' için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan 'Coğrafi İşaret Tescili' alındı.

UNESCO tarafından yaratıcı şehirler ağına giren, ardından Avrupa Birliği tarafından 'Gaziantep Baklavası'nın resmi olarak tescillendiği Gaziantep bu kez yuvalama ve beyran için coğrafi işaret tescilini aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in isteği üzerine Ramazan bayramında sofralarda yerini alan içerisinde soğan, et, pirinç ve karabiberle hazırlanan bezelye büyüklüğünde köfteler bulunan yuvalama ile et ve pirinçle hazırlanan beyran için coğrafi işaret tesciline başvurusu yapıldı. Patent Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirme sonunda 2 yöresel yemeğin coğrafi işareti tescillendi.

BAYRAMIN VAZGEÇİLMEZ YEMEĞİ

Ramazan bayramında kentteki her sofrada yerini alan yuvalamanın tescili Gaziantepli aşçıları da sevindirdi. Gaziantepli aşçı Murat Şahbudak, yuvalamanın yüzyıllarıdır sofralarının vazgeçilmez yemeği olduğunu belirterek, "Yuvalama özellikle Ramazan bayramı sabahları yapılır ve gelen misafirlere ikram edilir. İçinde çeşitli baharatlarla harmanladığımız nohut büyüklüğünde köfteler bulunur. Bu köfteler süzme yoğurt ve et suyundan hazırladığımız bir karışımın içine atılarak pişirilir, Piştikten sonra üstüne naneli yağ dökülerek servis edilir. Çok zahmetli ama lezzetli bir yemektir" dedi.

Doktorlar tarafından kas, kemik hastalarına önerilen içerisinde et ve pirinç bulunan çorba olarak nitelendirilen 'Beyran' genellikle sabahları içiliyor. Aşçı Uğur Dertli, beyran çorbasının bir Osmanlı yemeği olduğunu ve insanları sabahları dinç tutuğunu anlatırken, şöyle dedi:

"Beyran her türlü gribe ve hastalıklara iyi geldiği için kış aylarında çok tüketilir. Yapımı oldukça zahmetlidir. Beyran'da en önemli unsur; etin yumuşaklığı ve pişirilmesidir. Beyran yapımında kullanılan et, koyunun sadece kolları ve boynundan elde edilir; bolca ilikli kemik ile birlikte pişer. Beyranın sunumunda geleneksel bakır sahanlar kullanılır ve bakır sahanın tabanına isteğe göre et kaynarken üstte biriken yağ koyulur, bunun üzerine haşlanmış pirinçler konur ve üstüne lif halinde etler ilave edilir. Bakır sahan harlı ateşin üstüne oturtulur, üzerine dövülmüş sarımsak ve kırmızı pul biber eklenir ve üstüne et suyu eklenir. Ardından sıcak sıcak servis edilir."



FOTOĞRAFLI