Gaziantep'te, 'Uluslararası Sanat Çalıştayı' başladı

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () -GAZİANTEP'te, resim, heykel, emay ve fotoğraf sanatçıların katılımıyla '1'inci Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı' Gaziantep Sanat Merkezi'nde başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve sanatçıların bir araya gelerek oluşturdukları ArtClan sanat grubu işbirliğinde gerçekleştirilen Uluslararası sanat çalıştayına yerli ve yabancı çok sayıda sanatçı katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Zafer Okutucu, çalıştayın kentin sanat yaşamına büyük katkı sunacağını söyledi. Gaziantep'in sadece yemek kültürüyle değil, tarihi ve sanatıyla da bilinmesi amacıyla belediye olarak böyle bir çalıştay yapmak istediklerini kaydeden Okutucu, "Biz bu çalıştayda Gaziantep'in sanatsal yönlerini de gün yüzüne çıkartmak tekrar Gaziantep'i sanatla buluşturmak için başladık. Zaten bu çalışmalar daha önce de devam ediyordu. Ancak ArtClan grubu ile birlikte uluslar arası bir çalıştay yapmaya karar verdik. Çeşitli ülkelerden ve çeşitli illerden sanatçılarımız buraya geldiler. Bu çalıştayların geri dönüşümü esnafa ve halka çok faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Pazar günü sona erecek çalıştayın ardından sanatçıların ortaya çıkardığı sanatsal çalışmaların Gaziantep Sanat Merkezi'nde sergileneceği kaydedildi.



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