Gaziantep'te Mustafa Ceceli konseri

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen konserde sahneye çıkan Mustafa Ceceli, hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Şahinbey Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ücretsiz halk konseri düzenlendi. Kamil Ocak Stadyumu'ndaki konserde sahneye çıkan Mustafa Ceceli, seslendirdiği şarkılarla tribünleri dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde Mustafa Ceceli, 1 saat boyunca sahnede kaldı.

Ceceli, gördüğü yoğun ilgiden dolayı sevindiğini söyleyerek konsere katılanlara teşekkür etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kanserin sonunda Ceceli'ye çiçek verdi.

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