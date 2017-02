Game of Thrones'un 'Osha'sı Türkiye'ye geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - DÜNYACA ünlü Game of Thrones dizisinde "Osha" karakterini canlandıran Natalia Tena, vokalisti olduğu Molotov Jukebox grubu ile Türkiye'de konser verecek.



Gypsy, swing ve calypso türleriyle eğlenceli performanslar sergileyen İngiliz grup Molotov Jukebox, 28 Nisan'da İstanbul'da Dorock XL'da, 29 Nisan'da da Ankara If Performance Hall'da sahne alacak. Game of Thrones dizisinde "Osha", "Harry Potter" filmlerinde de "Nymphadora Tonks" karakterlerini canlandıran Natalia Tena'nın vokalistliğini yaptığı grup, Türkiye'de de yakından tanınıyor.

