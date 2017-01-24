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Füruzan'ın "Gül Mevsimidir" kitabı İtalya'da yayımlandı

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden Füruzan'ın "Gül Mevsimidir" adlı kitabı İtalya'da yayımlandı. Füruzan'ın Gül Mevsimidir (1973) adlı kitabı deneyimli çevirmen Gülbende Kuray Ulusoy tarafından...

Füruzan'ın "Gül Mevsimidir" kitabı İtalya'da yayımlandı

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRK edebiyatının önemli isimlerinden Füruzan'ın "Gül Mevsimidir" adlı kitabı İtalya'da yayımlandı.

Füruzan'ın Gül Mevsimidir (1973) adlı kitabı deneyimli çevirmen Gülbende Kuray Ulusoy tarafından "La Stagione delle Rose" adıyla İtalyanca'ya kazandırıldı. Bari kentinde yayın yapan Poiesis Editrice yayınevinin "Le rive dei narratori" dizisinin 20. kitabı olarak basılan 100 sayfalık novella, Kuvayı milliyenin İzmir'e giren nal seslerinde yankılanan bir gençlik aşkının zamana karşı direniş öyküsünü anlatıyor.

İlk kitabı Parasız Yatılı'yla 1972 Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazanan Füruzan, 12 Mart dönemini anlattığı ilk romanı 47'liler ile 1975 TDK Roman Ödülü'nün sahibi oldu. Yazarın öyküleri, Fransızca, İspanyolca, Farsça, İtalyanca, Japonca, İngilizce, Rusça, Bulgarca, Boşnakça dillerine çevrildi.

(FOTOĞRAF)

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