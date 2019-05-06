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'Frida' balesi, son kez sahnelendi

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nce (MDOB) her temsili kapalı gişe sahnelenen, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan, 2 perdelik 'Frida' balesi, bu sezon son kez sahnelendi. Kültür Merkezi Sahnesi'nde...

'Frida' balesi, son kez sahnelendi

Mustafa ERCAN/MERSİN, () - MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nce (MDOB) her temsili kapalı gişe sahnelenen, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan, 2 perdelik 'Frida' balesi, bu sezon son kez sahnelendi.
Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahnelenen eserin orkestra şefliğini Burak Şatana yaparken, müziğine A.Maquez, J. P. Moncayo, C.A. Akın imza attı. Koreografisini ve rejisörlüğünü Özgür Adam İnanç'ın yaptığı eseri, dramaturg Füsun Ataman Berke kaleme alırken, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek ve ışık tasarımını Tarı Deniz üstlendi. Eserde Tutku Barın Tümen, Özlem Şenormanlılar, Meltem Ayar, Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selğan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Meltem Ayar, Özge Hoşer, Pınar Humar, Risa Ochiai, Ketevan Chkhikvadze, Miray Boyacıoğlu, B. Hasan Akyol, İsmail Şereflioğlu ve Yusuf Afacan rol aldı.

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