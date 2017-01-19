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Fransız flüt virtüözü Pahud 24 Ocak'ta İstanbul'da

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - FRANSIZ flüt virtüözü Emmanuel Pahud, Almanya’nın seçkin oda müziği topluluklarından Kammerakademie Potsdam eşliğinde İstanbul'daki hayranları ile bir kez daha buluşacak. Türkiye’deki klasik müzikseverlerin...

Fransız flüt virtüözü Pahud 24 Ocak'ta İstanbul'da

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - FRANSIZ flüt virtüözü Emmanuel Pahud, Almanya’nın seçkin oda müziği topluluklarından Kammerakademie Potsdam eşliğinde İstanbul'daki hayranları ile bir kez daha buluşacak.

Türkiye’deki klasik müzikseverlerin yakından tanıdığı Fransız flüt virtüözü Emmanuel Pahud, Almanya’nın en iyi oda müziği topluluklarından Kammerakademie Potsdam ile 24 Ocak Salı günü saat 20.30'da Levent'teki İş Sanat sahnesinde bir araya gelecek. Bugüne kadarki kayıtları ve dünyanın dört bir yanında verdiği konserlerle kuşağının en sevilen icracılarından ve günümüzün en başarılı flüt sanatçılarından biri olarak gösterilen Emmanuel Pahud, daha önce yine İş Sanat’ta verdiği konserle dinleyicileri büyülemişti. Sanatçıya eşlik edecek Kammerakademie Potsdam ise müzikalitesi, zengin konser programları, stil sahibi yorumu ve üst düzey icrasıyla dinleyicilerin beğenisini topluyor. Günümüzün en değerli şeflerinden Trevor Pinnock’un batonu altında sahne alacak topluluk, 2015 yılında Franz Schubert’in 2 ve 4 numaralı senfonilerini seslendirdiği kaydıyla “Yılın Orkestrası / Topluluğu” kategorisinde ECHO Klassik ödülünü aldı.

(FOTOĞRAF)

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