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Fırat Tanış ile ‘Gelin Tanış Olalım’ 10 Ekim’de sahnede
TÜRKÜLERİN yollarından geçerek ezgilerin izini süren ve hayatın içinden hikayeler sunan oyuncu Fırat Tanış’ın tek kişilik gösterisi ‘Gelin Tanış Olalım’, 10 Ekim’de tiyatroseverlerle buluşacak. ‘Gelin Tanış Olalım’da Fırat...
KÜLTÜR-SANAT 08.10.2019, 10:55
TÜRKÜLERİN yollarından geçerek ezgilerin izini süren ve hayatın içinden hikayeler sunan oyuncu Fırat Tanış’ın tek kişilik gösterisi ‘Gelin Tanış Olalım’, 10 Ekim’de tiyatroseverlerle buluşacak.
‘Gelin Tanış Olalım’da Fırat Tanış, türkülerin yollarından geçerek ezgilerin izlerini sürüyor, hikayelerle ayrılıktan, vuslattan, gurbetten, haktan, hakikatten bahsediyor. Tek kişilik türkülü seyirlik gösterisi ‘Gelin Tanış Olalım’, 10 Ekim Perşembe günü saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.
Farklı kültür ve yörelere ait 11 türkünün de yer aldığı gösterinin yazarı ise Prof. Dr. Semih Çelenk. 80 dakikalık gösteri süresince Fırat Tanış 11 türkü söylerken, oyunculuğuyla sözü şiiri müziği enfes yorumuyla harmanlıyor ve seyircisine adeta bir terapi sunuyor. Fırat Tanış’a sahnede Cem Erdost İleri, Mehmet Taylan Ünal, Sitar Sertaç Şanlı ve Mesut Ulusan enstrümanlarıyla eşlik ediyor.
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