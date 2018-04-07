Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Fikret Hakan'ın adı Bodrum'da yaşayacak

İSTANBUL'da 11 Temmuz 2017'de hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarından Fikret Hakan'ın adı, Bodrum'da yılın büyük bölümünü geçirdiği Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir sokağa verildi. Bodrum Belediyesi'nin...

Fikret Hakan'ın adı Bodrum'da yaşayacak
İSTANBUL'da 11 Temmuz 2017'de hayatını kaybeden Türk sinemasının unutulmaz sanatçılarından Fikret Hakan'ın adı, Bodrum'da yılın büyük bölümünü geçirdiği Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir sokağa verildi.
Bodrum Belediyesi'nin nisan ayı olağan meclis toplantısı, Herodot Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantının gündem maddeleri arasında, Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan '189 Sokak'ın isminin 'Fikret Hakan Sokak' olarak değiştirilmesi teklifinin görüşülmesi de yer aldı. İlgili komisyonun konuya ilişkin raporu görüşülerek yapılan oylamada, sokağın isminin 'Fikret Hakan Sokak' olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Toplantının sonunda açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, "Bodrum, Bodrum olduysa, turizmde bir marka haline geldiyse, bunda edebiyatçılarımızın ve sanatçılarımızın çok büyük bir emeği, tanıtım çalışmaları vardır. Onları unutmamız mümkün değildir. O değerli sanatçılarımız Bodrum'da yaşadılar, Bodrum'a gönül verdiler. Bunlardan biri de rahmetli Fikret Hakan'dı. Vefatından sonra manevi kızı geldi, bizden böyle bir talebi oldu. O yaşadığı bölgeye 'Fikret Hakan Sokağı' ismini verdik" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314