Fazıl Say’dan Yürüyen Köşk’e özel beste

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, ()- TANINMIŞ piyanist ve besteci Fazıl Say, 4 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hazırladığı yeni 'Art of Piano' albümünün 4'üncü parçası olarak 'Yürüyen Köşk' isimli eser üzerinde çalışmalara başladığını söyledi. Say, "Tüm Atatürkçüler ve tüm çevreciler mutlaka bu yazıyı okumalı’ diyerek, Yürüyen Köşk’ün hikayesini takipçileri ile paylaştı.

Yeni albümü için çalışmalarını sürdüren Fazıl Say, 'Yürüyen Köşk' için yapacağı besteyi de yeni albümüne koyacak. Beste çalışmalarına başladığını sosyal medya hesabından duyuran Say, paylaşımında Yürüyen Köşk’ün hikayesini anlattı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, konuyu öğrendikten sonra Fazıl Say’ın babası ile görüştüğünü belirterek, şöyle dedi:

"Fazıl Say yurtdışında olduğu için ilk etapta kendisi ile iletişim kuramadım. Ancak babası ile görüşerek memnuniyetimi dile getirdim. Yürüyen Köşü ülkemiz sınırları içerinde değil dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Bu beste de bunun için çok önemli bir adım. En kısa sürede Fazıl Say ile görüşüp eğer süreç de uygun olursa albümün tanıtımını Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova’ya geliş tarihi 19 Ağustos’ta Yürüyen Köşk’te yapmayı teklif edeceğim.”



