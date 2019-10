Fazıl Say İstanbul Okan Üniversitesi’nde konser verdi

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, İstanbul Okan Üniversitesi’nin 20’nci Yıl kutlamaları kapsamında konser verdi.

1999 yılında 85 öğrenciyle başladığı eğitim yolculuğunu 26 bin öğrenci ile sürdüren İstanbul Okan Üniversitesi 20’nci yılını Fazıl Say konseri ile kutladı. Üniversite’nin Tuzla Kampüsünde yer alan Bekir Okan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen piyano resitalinde üniversitenin öğrencileri ve çalışanları unutulmaz bir gece yaşadı.

Fazıl Say, konserine ‘İstanbul’da bir kış sabahı’ adlı eseriyle başladı. Eser aralarında o eseri detaylarıyla anlatan sanatçının 70 dakika süren resitalini tam dolu salonda bin 550 kişi izledi. Say, 7 bölümden oluşan ‘İzmir Süiti’nin yanı sıra ‘Kaz Dağları Marşı’ ve ‘Baladlar’ eserlerini icra ederken, çağdaş bestecilerin eserlerini de yorumladı.

BEKİR OKAN: ÇOK GURURLU VE MUTLUYUZ

Gecede 20’nci yıl konuşması yapan Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, “Çok gururlu ve mutluyuz. 20 yılda Türk eğitimine büyük katkılar sağladık. 35 bin mezun verdik, şu anda 26 bin öğrencimiz var. Dünya ölçeğinde bir kampüse sahibiz, akademik kadromuz çok değerli. İş insanıyım, Türkiye ve dünyada önemli projeler hayata geçirdik. Doğduğum, büyüdüğüm, eğitim aldığım ve para kazandığım ülkeme ‘birikimimle katkı sağlamam lazım’ diye düşünerek 20 yıl önce üniversiteyi kurmaya karar verdim. Dünya üniversitesi olmak hedefiyle yola çıktık. Mezunlarımızın yüzde 80’i ya kendi işini yapıyor ya da farklı sektörlerde önemli görevlerde çalışıyorlar. Vakıf üniversitelerinin Türk eğitimine çok büyük katkısı var. Yüzbinlerce öğrenciye eğitim veriyoruz ve eğitimin kalitesini yükseltiyoruz” dedi.

“SANATA, KÜLTÜRE VE SPORA ÖNEM VERİYORUZ”

Üniversite olarak sanata, kültüre ve spora çok büyük önem verdiklerini belirten Okan, “Üniversiteler sadece 2 dil bilen öğrenci yetiştiren kurumlar olmamalıdır. Aynı zamanda bulunduğu ülkeye ve şehre; kültür ve sanat yönünden katkı sağlamalıdır” diye konuştu.

“20 YILDA BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDİLDİ”

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak ise, üniversitenin 20 yıl gibi kısa zamanda büyük başarılar elde ettiğini söyledi. Prof. Dr. Koçak, “20 yılda üniversite hem altyapısını tamamladı hem öğrenci sayısını artırdı hem yeni bölümler açtı hem de kaliteli öğretim elemanlarını kadrosuna kazandırdı. Çok değerli mezunlar verdi. Tabi çok heyecanlıyız, henüz kurum genç diyebiliriz. Genç yaşına rağmen üniversite çok iddialı bir noktaya geldi, birçok farklılık ortaya koydu. Çince, Arapça, Rusça bölümü olan bir üniversiteyiz. Ar-Ge’ye büyük önem veriyoruz, birçok proje hayata geçirdik. Öğrencilerimizi pratiğe yönlendirdik, KOBİ’ler ile çalışmalar yürütüyoruz. İyilikte ve bilimde yarış halindeyiz. Geldiğimiz nokta yeterli mi değil daha da ileriye gitmeliyiz, bunun için çalışıyoruz” dedi.

Resitale başlamadan üniversiteye yönelik düşüncelerini aktaran Fazıl Say da, “Böyle büyük bir üniversiteyi yaratan herkesi tebrik ediyorum. 25 bin öğrenciye eğitim vermek kıymetli ve Türkiye’nin eğitim haritasında önemli bir yer tutuyor” ifadelerini kullandı.