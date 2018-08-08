Ezhel dünyaya açılıyor... "Sziget’te sahne alacağım için çok heyecanlıyım"

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - MACARİSTAN’da düzenlenen Avrupa’nın en büyük kültür ve müzik festivallerinden Sziget bugün başlıyor. 8-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak festivalde konser verecek Ezhel, “Sziget’te sahne alacağım için çok heyecanlıyım” dedi.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Tuna Nehri üzerindeki Obudai adasında 1993’ten beri düzenlenen kültür ve müzik festivali Sziget, bu yıl da yüzlerce sanatçı ile yüzbinlerce müzikseveri bir araya getirecek. Dünyaca ünlü indie rock grubu Arctic Monkeys, son dönemin en çok ses getiren kadın şarkıcılarından Dua Lipa, Damon Albarn ve Jamie Hewlett’ten oluşan müzik ikilisi Gorillaz, Oasis ve Beady Eye gruplarının kurucusu ve vokalisti Liam Gallagher, Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey ve dünyaca ünlü rap şarkıcısı Kendrick Lamar’ın da aralarında olduğu yüzlerce sanatçının sahne alacağı festivalde, Türkiye’den de BaBa ZuLa ve Ezhel konser verecek.

EZHEL: ÇOK HEYECANLIYIM

Baba Zula ile birlikte Avrupa’nın en büyük festivallerinden Sziget’te sahneye çıkmaya hazırlanan Ezhel, duygularını ’ya paylaştı. Sziget’in çok büyük bir festival olduğunu vurgulayan sanatçı, “Bugüne dek ismini çok duymuştum ama hiç gidememiştim. İlk kez, hem de sanatçı olarak gitmek benim için inanılmaz büyük bir mutluluk. Bana ‘Sziget’e gidiyorsun’ dediler ve cevabım, ‘Gerçekten mi’ oldu. İnanamadım. Sziget’te sahne alacağım için çok heyecanlıyım” dedi.

“BABA ZULA İLE AYNI FESTİVALDE OLMAK AYRI BİR MUTLULUK”

BaBa ZuLa ile aynı festivalde olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını da belirten Ezhel, şunları söyledi:

“Baba Zula zaten çok sevdiğim bir grup. Kendi müziğimde de Anadolu’dan beslendiğim ve etnik müziğe yakın olduğum için onlarla aynı festivalde olmak ayrı bir mutluluk.”

“SENEYE KATILIMCI OLARAK GİDİP FESTİVALİN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM”

Festivalde çok fazla izlemek istediği sanatçı olduğunu vurgulayan Ezhel, “İzlemek istediğim sanatçıların başında Kendrick Lamar geliyor. Ancak çalışma takvimimden dolayı yalnızca sahne alacağım gün olan 12 Ağustos Pazar günü orada olabileceğim. Tabii o gün de muhteşem isimler var. Seneye yalnızca katılımcı olarak gidip bir hafta boyunca festivalin tadını çıkarmak istiyorum” diye konuştu.

“YURT DIŞINDA FESTİVAL DÂHİLİNDE HİÇ KONSER VERMEMİŞTİM”

“Sziget için özel bir sahne hazırlığı ya da sürpriz var mı” sorusuna da Ezhel şu yanıtı verdi:

“Hala düşünüyorum. Kesin bir karar veremedim. Elbette aklımda bazı şeyler var. Yurt dışında kendi konserlerimi verdim ama bir festival dâhilinde hiç çıkmamıştım. Benim için de değişik bir deneyim olacak. Herkesi bekliyorum ve teşekkür ediyorum. Sziget’te görüşmek üzere.”