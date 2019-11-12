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Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, İKÜ’de

İstanbul Kültür Üniversitesi, son dönemin genç yeteneklerinden Evrencan Gündüz ve Uzaylılar Grubu’nu ağırlayacak. İstanbul Kültür Üniversitesi, yılın ikinci konserinde genç müzisyen Evrencan Gündüz ve Uzaylılar Grubu’nu konuk...

KÜLTÜR-SANAT 12.11.2019, 13:57
Evrencan Gündüz ve Uzaylılar, İKÜ’de
İstanbul Kültür Üniversitesi, son dönemin genç yeteneklerinden Evrencan Gündüz ve Uzaylılar Grubu’nu ağırlayacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi, yılın ikinci konserinde genç müzisyen Evrencan Gündüz ve Uzaylılar Grubu’nu konuk ediyor. 21 Kasım Perşembe akşamı, saat 19.00’da, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde sahne alacak Gündüz, ‘Zordu Aslında’, ‘Sen Aşkımızdan’, ‘Mevsim Çiçekleri’, ‘La La La’ gibi sevilen şarkılarını dinleyiciler için seslendirecek. 

Fazıl Say konseri ile başladığı etkinliklerine, Genco Erkal ve Selçuk Yöntem gibi önemli isimlerin oyunlarıyla devam eden İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, bu kez yeni kuşağın popüler isimlerinden Evrencan Gündüz’ü ağırlıyor.

Ünlü müzisyen Asım Can Gündüz’ün oğlu Evrencan Gündüz, 16 yaşında sokak müzisyenliğine başladı. Aynı yıl arkadaşlarıyla T-Blues isimli ilk grubunu kuran Gündüz, festivallerde sahne aldı. Bir dönem vapurlarda da müzisyenlik yapan Gündüz, Rock’n Purple’da en iyi solist  ve rock kategorisinde en iyi grup ödülü ile Beatles’ın Don’t Let Me Down parçasına kemençe kullanarak yaptığı düzenlemeyle en değişik enstrüman ödülünü kazandı.

“Evrencan ve Uzaylılar” adını verdiği beş şarkılık ilk albümünü 2017 yılında piyasaya süren Gündüz, geçtiğimiz yıl altı şarkıdan oluşan “Mevsim Çiçekleri”, bu yıl ise halka mal olmuş türkülere yeni bir soluk getirdiği “Bu Toprağın Sesleri” ve “Pazar Şarkıları” albümlerini müzikseverlerin beğenisine sundu. Kendi akustik solo programlarının yanı sıra grubu Uzaylılar ile de konser, beste ve albüm çalışmalarını sürdüren Gündüz, gelecekte dünyanın en iyi jazz ve blues müzisyenlerinden biri olmayı hedefliyor. 

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