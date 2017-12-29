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Eskişehir'de Leman Sam konseri

LEMAN Sam, Eskişehir'de konser verdi. Leman Sam, Eskişehir'e yapılması planlanan termik santrale karşı olduğunu belirtti. Tepebaşı Belediyesi tarafından yılbaşı nedeniyle Espark Alışveriş Merkezi yanındaki açık otoparkta Leman Sam konseri...

Eskişehir'de Leman Sam konseri
LEMAN Sam, Eskişehir'de konser verdi. Leman Sam, Eskişehir'e yapılması planlanan termik santrale karşı olduğunu belirtti.
Tepebaşı Belediyesi tarafından yılbaşı nedeniyle Espark Alışveriş Merkezi yanındaki açık otoparkta Leman Sam konseri düzenlendi. Ücretsiz izlenilen konserde sanatçı sevilen şarkılarını seslendi. İzleyiciler Sam'ın şarkılarına eşlik etti.
Leman Sam, konser sonunda yaptığı konuşmada Eskişehir'e kurulması planlanan termik santrale karşı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Eskişehir'e yapılması planlanan kömürlü termik santral, şehrimizin sağlığını tehdit ediyor. Eskişehir'in havası, suyu ve toprakları kömürlü termik santralin zehri ile kirlenecek. Hayvanların, tüm canların sağlığı bozulacak. Bölgede oluşan doğal taş, lületaşı kalmayacak. Santralin Eskişehir'e ekolojik bakımdan telafi edilemez etkileri olacak. Bu durum nesiller arası adalete aykırıdır. Yaşadığımız bu topraklar geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkmalıyız. Eskişehir halkının bu konudaki duyarlılığını destekliyorum. Enerjimizi güneş ve rüzgar gibi temiz enerjiden sağlayalım. Tepebaşı Belediyesi'nin yaptığı gibi, yüzümüzü güneşe dönelim."
Leman Sam'a çiçek ve üzerinde adının yazıldığı 26 numaralı Eskişehirspor forması veren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da "Biz sağlıklı insanlarız. Havamız tertemiz. İnsanımız güzel. Onun için bu termik santrali yaptırmayacağız" dedi.

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