Esenler’de çocukların 12D sinema keyfi

İSTANBUL , ( ) – ESENLER Belediyesi, ilçedeki çocukları 12D sinema ile buluşturdu. Çocuklar 12D Sinema Karavanı'nda izledikleri filmlerle keyifli dakikalar geçiridi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, çocuklar için düzenlediği etkinlikler kapsamında Esenler'in çeşitli alanlarında 12D Sinema Karavanı'nı çocuklarla buluşturdu. Çocuklara sinema sevgisini ve alışkanlığını küçük yaşlarda aşılamak ve çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeyle, mart ayı sonuna kadar Esenler'deki okullar ve sokaklarda 12 boyutlu sinema gösterimleri yapılacak.

HEYECANLARI GÖRÜLMEYE DEĞER

12D Sinema Karavanı'nda 3D stereo gözlüklerle film izleyen minikler, beş duyuya hitap eden hareketli simülasyonla büyük bir heyecan yaşıyor. Gösterilen filmlerle eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, ücretsiz olarak yararlandıkları bu etkinlikten oldukça memnun.

İLKOKULLARDA GÖSTERİM YAPILACAK

Mart ayı boyunca Esenler'deki tüm ilkokullarda gösterilecek olan 12D sinema gösterimleri, hafta sonları ise Esenler'in çeşitli yerlerinde gösterim yapmaya devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)