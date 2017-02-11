Erzurum'un tarihi eserleri 'kar sokağı'nda

ERZURUM Atatürk Üniversitesi kampüsünde, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat gözetiminde, heykel bölümü öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından 350 kamyon ve suni kar kullanılarak yapılan 'kar sokağı' tamamlandı. Prof. Dr. Bulat, "Buram buram tarih kokan sokağı gezenler büyülenecek" dedi.Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Gençlik ve Bilim Anıtı'nın arkasındaki meydana dökülen 350 kamyon karın yanı sıra, Palandöken Kayak Merkezi'nden getirilen suni kar yapma makinesi ile kar üreten heykelciler, 5 bin yıllık şehrin tarihi özelliklerini adeta bir sokakta topladı. Erzurum kültürünü yansıtan tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Saat Kulesi, eski Erzurum evleri, kalenin surları, çeşme, hamam gibi tarihi eserlerin bulunduğu 'kar sokağı' yapan heykel bölümünün öğrenci ve öğretim üyeleri, havanın çok soğuk olması nedeniyle vardiyalı olarak gece gündüz demeden çalıştı.Yaklaşık 500 metrekare alan üzerine kardan kurulan kültür sokağındaki çalışmaların tamamlandığını ve sıranın buzdan heykellere geldiğine işaret eden Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, sokağın kurulması sırasında şiddetli soğuklara karşı büyük bir mücadele verdiklerini, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü gecelerde bile çalıştıklarını belirtti. Ortaya çıkan muhteşem eser karşısında tüm sıkıntıları ve yorgunlukları unuttuklarını ifade eden Prof. Dr. Bulat, şunları söyledi:"Avrupa Gençlik Kış Oyunları (EYOF) nedeniyle 11-18 Şubat'ta Erzurum'a gelecek turistler için yapılan ve şehrin simge eserlerinin yansıtıldığı kar sokağı, geceleri aydınlatıldı. Yakutiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Saat Kulesi, Erzurum Kalesi ve Lalapaşa Cami ile bazı kümbetleri kar ve su kullanarak inşa eden ekibimizin buzdan bir ayda yaptığı eserler ise kardan sokağa ayrı bir güzellik katıyor. Burada yaklaşık 350 kamyon kar kullandık. Zaman zaman yapay kar makinesinden de yararlandık. Geceleri karları geometrik olarak sıkıştırdıktan sonra testerelerle küp şeklinde kestik. 32 kişilik ekiple, şehrin mimari yapılarını inşa ettik. Bizim 30 yıllık bir hayalimiz vardı. Erzurum'a buz müzesi yapmak. Şimdi kar sokağında Erzurum'un kültürünü yaşatan buzdan semaver, soba, kayakçı, gibi objeler yapıyoruz. Kar sokağa gelecek olan yabancı konuklar, Erzurum'un eski atmosferini yaşayacak."REKTÖR PROF. DR. ÇOMAKLI: GELİN ORTAK COŞKUYU BİRLİKTE YAŞAYALIMAtatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, olağanüstü çaba harcayarak kısa sürede kardan kültür sokağı yapan ekibe teşekkür etti. EYOF sokağında sıcacık bir ortam hazırladıklarına dikkati çeken Prof. Dr. Çomaklı, "Erzurum'u yansıtan bakır işlemesinden ehramına, Oltu taşından cağ kebabına, birçok yöresel ürünün yer alacağı, birbirinden renkli etkinliklerin düzenleneceği sokağımızda hazırlıklar tamamlandı. Kardan Erzurum sokağında ayrıca, EYOF Çarşısı, kar ve buz heykel sergileri, atölye çalışmaları, buz tırmanışı, tanıtım standları, halk dansları gösterileri, havai fişek ve ışık gösterileri ile konserler olacak. 'Ortak coşkuyu birlikte yaşayalım' diye halkımızı açılış etkinliklere davet ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

