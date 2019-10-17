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Erkan Oğur Anatolian Blues ile sahneye çıkacak
TÜRK Halk Müziği’nin usta ismi Erkan Oğur, Anatolian Blues Konseri ile sevenleriyle buluşacak. Renklerin müzikteki karşılıkları üzerine süren bu müzikal yolculukta Anadolu ezgilerini Blues müzikle harmanlayan Anatolian Blues’un ana kadrosunu...
KÜLTÜR-SANAT 17.10.2019, 11:15
TÜRK Halk Müziği’nin usta ismi Erkan Oğur, Anatolian Blues Konseri ile sevenleriyle buluşacak.
Renklerin müzikteki karşılıkları üzerine süren bu müzikal yolculukta Anadolu ezgilerini Blues müzikle harmanlayan Anatolian Blues’un ana kadrosunu Erkan Oğur, İlkin Deniz ve Turgut Alp Bekoğlu oluştururken ekibe sahnede birçok müzisyen eşlik edecek. Konser 19 Ekim Cumartesi saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek.
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