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Ercan Kesal: Artık dizilerde oynamak istemiyorum

YÖNETMEN, oyuncu ve yazar Ercan Kesal, oynadığı 'Çukur' dizisine yönelik eleştirileri kabul etmediğini söyledi. Kesal, "Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı...

KÜLTÜR-SANAT 01.11.2019, 15:24
YÖNETMEN, oyuncu ve yazar Ercan Kesal, oynadığı 'Çukur' dizisine yönelik eleştirileri kabul etmediğini söyledi. Kesal, "Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" dedi. Kesal, artık dizi filmlerde yer almayacağını kaydetti. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 56'ncısını düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Öğle Sohbetleri'ndeki konuğu, yönetmen, oyuncu ve yazar Ercan Kesal oldu. Son günlerde tartışma konusu olan 'Çukur' adlı dizide 'İdris Koçovalı' karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı Kesal, diziye yönelik eleştirilerden hiç etkilenmediğini söyledi. Popüler bir dizide oynadığının farkında olduğunu aktaran Kesal, "Bilerek bu rolü oynadım. Oradaki karakteri içselleştirdim, o oldum. Kendim oldum. Setin en disiplinli yaşlısı olarak işimi hakkıyla yaptım. Kendi isteğimle de ayrıldım" dedi.

Dizi film 'Çukur'un çok izlenmesinden dolayı eleştiri aldığını kaydeden Kesal, ortaokuldaki çocuğun da akademisyenlerin de diziyi seyrettiğini söyledi. Dizinin garip bir izleyici skalası olduğunu anlatan Kesal, "Bu önemli bir şey, demek ki senaryosu ve oyunculukları farklı. Oyuncu olarak Çukur'a dair hesap vermek zorunda değilim. Ercan Kesal olarak söyleyeceklerim var. Çukur'daki şiddet meselesi gündelik hayattaki şiddete göre kıyasladığında çok masum. Bütün işler bitti tek sıkıntı Çukur'daki silahlar ve ölen insan sayısı mı?" dedi. 

KESAL: EDEBİYAT BENİ İYİLEŞTİRİYOR

İlk mesleğinin doktorluk olduğunu anlatan Kesal, diplomasına sahip olduğu tek şeyin doktorluk olduğunu vurguladı. Doktorluk dışında hiçbir şeyin eğitimini almadığını belirten Kesal, "Yazarlık eğitimi almadım. Oyunculuk konusunda alaylıyım. Deneyimlerimle yazıyor ve oynuyorum. Yaşadığım kasabada yoksulluğun içinde kitapları keşfettim ve cennete düştüm. Edebiyat beni iyileştiriyor" diye konuştu.

'İYİ FİLMLER DOKTORA TEZİDİR'

Söyleşiyi izleyen gençlere tavsiyelerde bulunan Kesal, "Oyunculuk konusunda kendiniz olun. Kameranın karşısında öyle durun, bir şeyi taklit etmeye çalışmayın, berbat olursunuz. Her şeyi oynamak zorunda değilsiniz. Okumazsanız oynayamazsınız, gözlem yapmazsanız yapamazsınız. Bütün filmler master tezidir, iyi filmler doktora tezidir" dedi.

Ercan Kesal, oyunculuk yapmak istemediğini ve dizi filmlerde oynamak istemediğini belirterek, "Artık yönetmenlik yapmak istiyorum" dedi.

 

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