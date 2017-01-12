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Engelli Halk Ozanı Temeli: Bedensel engel, başarıya engel değil

BEYAZ Baston Dünya Görme Engelliler Haftası nedeniyle Kahramankazan Belediyesi ile İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, etkinlik hazırladı. Görme engelli halk ozanı Yakup Temeli, bir birinden güzel türküleri öğrenciler için söylerken, 'Aşıklar...

Engelli Halk Ozanı Temeli: Bedensel engel, başarıya engel değil
BEYAZ Baston Dünya Görme Engelliler Haftası nedeniyle Kahramankazan Belediyesi ile İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, etkinlik hazırladı. Görme engelli halk ozanı Yakup Temeli, bir birinden güzel türküleri öğrenciler için söylerken, 'Aşıklar atışması' programında kendisine halk ozanı Selahattin Dündar da eşlik etti. Temelli, "30 yaşında gözlerimi kaybettim. Bedensel engel, başarı için engel değil. Mühim olan düşüncenin engelli olmaması. Köklü kültürümüzü anlatmak için buradayız" dedi.
Kahramankazan Belediyesi ile İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, Beyaz Baston Dünya Görme Engelliler Haftası nedeniyle görme engelli halk ozanı Yakup Temeli ile öğrencileri bir araya getirdi. Efes Endüstri Meslek ve Teknik Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, Temeli'ye halk ozanı Selahattin Dündar da eşlik etti. Aşıklar atışması olarak  gerçekleşen etkinlikte Kahramankazan'da eğitim gören lise öğrencilerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adil Öztürk ve okul müdürleri hazır bulundu. Halk ozanlarının seslendirdikleri eserlere öğrenciler de cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti. Görme engelli halk ozanı Yakup Temeli'nin verdiği konsere yoğun ilgi gösteren öğrencilerden bir bölümü yer bulamayınca  merdiven basamakları ve ara koridorlarda oturdu.
Aynı zamanda Dünya Aşıklar ve Şairler Derneği Başkanı da olan Halk Ozanı Yakup Temeli, öğrencilere bedensel engelin bir şeyler başarmak için çok ta engel olmadığını anlattı. Temeli, şöyle dedi:
"30 yaşında gözlerimi kaybettim. Hayat böylede devam ediyor. İnsan böyle de başarılı olabiliyor. Bedensel engel başarı için engel değil. Mühim olan düşüncenin engelli olmaması. Köklü kültürümüzü anlatmak için buradayız. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için de gençlere ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlere bu kültürü sevdirmek çok önemli. Burada basına, medyaya çok iş düşüyor. Bizi yalnız bırakmadılar."
Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı ise görme engelli ozan Aşık Yakup Temeli ile birlikte güzel bir etkinliğe imza attıklarını düşündüğünü belirterek, "Soğuk bir günde çok sıcak bir program yapıldı. Öğrencilerimize, görme ve diğer bedensel engellerin sanat, spor ve eğitimde bir engel olmadığını ve her bireyin de 1 dakika sonrasında engelli adayı olduğunu anlatmak açısından güzel bir program olduğunu düşünüyorum" dedi. Tören sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Yazıcı, katılımlarından dolayı Halk Ozanı Yakup Temeli ve Selahattin Dündar'a plaket verdi.

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