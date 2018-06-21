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Engelli bireyler dokuma tezgahında el sanatlarını geliştiriyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN Engelli Kadınlar Derneği'nde (SAKDER) açılan çarpana- kilim dokuma kursunda engelli kadınlar, üretime katkı yaparak topluma kazandırılıyor. İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren...

Engelli bireyler dokuma tezgahında el sanatlarını geliştiriyor

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN Engelli Kadınlar Derneği'nde (SAKDER) açılan çarpana- kilim dokuma kursunda engelli kadınlar, üretime katkı yaparak topluma kazandırılıyor.
İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve 140 engelli üyesi bulunan SAKDER'in açtığı çarpana- kilim dokuma kursuna engelli bireyler ilgi gösterdi. Kursiyerler, dokuma tezgahlarında yöresel şallar yaparak marka ve tescil aldı. Engelli bireyler, burada el hünerlerini geliştirip üretime katkı sağlayarak topluma kazandırıldı.
SAKDER Yönetim Kurulu Başkanı Selma Gündoğdu, Samsun’da 1930’lu yıllarda kullanılan dokunmuş kemerleri modernize edip, şal haline getirdiklerini söyledi. Gündoğdu, "Biz yöresel çalışmalarda Samsun’da kilim dokuma tezgahlarında şallar yapıyoruz. Çarpana dokumalar yaptık. Bunların marka ve tescillerini aldık. Bunun üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar çok rağbet görüyor. Öğrencilerimiz burada hem aile bütçelerine katkı sağladı, hem bir şeyler öğrenmiş oldular. Kendilerini her sene biraz daha katlayarak geliştirdiler. Burada farklı engel gruplarıyla çalışıyoruz. Bir aile ortamı var. Uyum içerisinde birçok ürün ortaya çıkarttık. Amacımız buraya gelen üyelerimizin iş sahibi olabilmeleri" dedi.
Samsun'da 175 bin engelli nüfusu olduğunu, bunun yüzde 56'sının kadın olduğunu ifade eden Gündoğdu, "Biliyoruz ki bunların çoğu evinden çıkmamış. Aileler çocuklarını nereye götüreceğinin bilincinde değil. Birçok zihinsel genç kızımız var. Rehabilite edilenlerle burada çalışmalar yapıyoruz. Giriş katında daha büyük bir yere çok acil ihtiyacımız var. Bedensel engelli arkadaşlarımızı ikinci kata çıkartamıyoruz" diye konuştu.

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