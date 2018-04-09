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'En kıymetli hatıra' Bursa'da Hünkâr Köşkü Müzesi'nde

MİLLİ Mücadele'ye yönelik önemli kararların alındığı Bursa'daki Hünkâr Köşkü Müzesi'nde, birbirinden değerli eserler sergileniyor. Cumhuriyetin ilk dönemine ait el işi Türk bayrağı 'en kıymetli hatıra' olarak müzede ziyaretçileri...

'En kıymetli hatıra' Bursa'da Hünkâr Köşkü Müzesi'nde
MİLLİ Mücadele'ye yönelik önemli kararların alındığı Bursa'daki Hünkâr Köşkü Müzesi'nde, birbirinden değerli eserler sergileniyor. Cumhuriyetin ilk dönemine ait el işi Türk bayrağı 'en kıymetli hatıra' olarak müzede ziyaretçileri bekliyor.
Sultan Abdülmecid Han'ın Bursa ziyareti öncesi Vali Mehmet Salih Paşa tarafından 19 gün gibi kısa bir sürede av köşkü olarak yaptırılan ve Osmanlı sultanlarından Abdülaziz ve 5'inci Mehmet Reşad'ın Bursa'ya gelişlerinde konaklamak için tercih ettiği Hünkâr Köşkü, Türk tarihinde bir döneme ışık tutuyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde ziyarete açık Hünkâr Köşkü Müzesi'nde, yakın tarihe tanıklık eden eşyalar da yer alıyor.
EL İŞİ TÜRK BAYRAĞI
Müzede, değeri temsil ettiği milletin kıymeti ile ölçülen, bağımsızlığın sembolü ve tarihin en kıymetli hatıralarından biri de sergileniyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre geldiğinde sıklıkla kullandığı ve Milli Mücadele'ye yönelik önemli kararların alındığı Hünkâr Köşkü'nde, Cumhuriyetin ilk dönemine ait 'el işi Türk bayrağı' ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 1925 yılına ait bayrağın üzerindeki el işçiliği ay ve yıldız sembolleri ustalıkla nakşedilmiş. Bayrağın sol köşesinde ise tarihteki Türk devletlerini temsilen 16 yıldızın bulunduğu varak baskılı Cumhurbaşkanlığı forsu yer alıyor. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi Türk bayrağı, müzedeki Havuzlu Salon'da nem kontrolünün sağlandığı özel ortamda teşhir ediliyor. Hünkâr Köşkü Müzesi, pazartesi hariç her gün 09.30-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

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