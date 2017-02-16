En iyi Diyarbakır fotoğrafları ödüllendirildi

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR Valiliği tarafından düzenlenen, 'Her yönüyle Diyarbakır' konulu fotoğraf yarışmasında, en iyi fotoğraflar ödüllendirildi. Diyarbakır muhabiri Selim Kaya, sosyal yaşam kategorisinde çektiği fotoğraf ile birinci oldu.

Valiliğinin düzenlediği, 'Her Yönüyle Diyarbakır' konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergi hakkı kazanan eserler, hem ödüllendirildi, hem de sergilendi. Büyükşehir Belediyesi Sümer Park sergi salonunda düzenlenen etkinliğe, Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Başsavcı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, STK temsilciler, kurum müdürleri ve fotoğrafçılar katıldı. Yarışma için gönderilen bin 977 fotoğraftan 9'u dereceye girip ödül alırken, 91'i ise sergilenme hakkı kazandı.

Ödül töreninde konuşan Vali Aksoy, Diyarbakır'ın 33 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış, farklı kültür ve inançları içerisinde barındırmış önemli bir kent olduğunu söyledi. Tarihi, doğal zenginlikleri olan Diyarbakır'ın bu özelliklerini tespit etmek ve Türkiye ve dünya ile paylaşma adına fotoğraf yarışmasını gerçekleştirdiklerini belirten Vali Aksoy, "Ne kadar çok önemli değerleriniz, kültürel varlıklarımız olursa olsun eğer siz bunları tespit edip dünya ile paylaşmadıysanız, onların ekonomik girdilerinden yararlanma imkanınız da olmayacaktır. Bu anlamda Diyarbakır'ın bugüne kadar yapılmış bir çok çalışmasıyla ortaya çıkan güzel fotoğraf kareleri vardı. Bunlara yenileri ekliyebilir miyiz düşüncesiyle biz Valilik olarak bu çalışmayı gerçekleştirdik. Ve bu çalışma neticesinde çok sayıda fotoğraf sanatıyla ilgilenen Türkiye'nin içinden ve dışından farklı bölgelerden birçok kişi bu yarışmamıza katıldı. Jürimizin değerlendirmeleri sonrasında dereceye girenlere de bu ödüllerini vererek bu çalışmayı kamuoyuyla da paylaşma fırsatı bulduk" dedi.

MUHABİRİ DE FOTOĞRAFI İLE BİRİNCİ OLDU

Yarışmada 'Doğa' kategorisinde Mehmet Serhat Gürsoy, 'Tarih' kategorsinde Hasan Hüseyin Birlik birinci olurken, 'Sosyal yaşam' kategorisinde ise Diyarbakır muhabiri Selim Kaya çektiği fotoğraf ile birinci oldu. Vali Aksoy daha sonra üç ayrı katagoride dereceye giren birincilere ödüllerini verirken, protokol daha sonra sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

FOTOĞRAFLI