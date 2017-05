Emre Kula, ilk solo albümünü tanıttı

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - MÜZİSYEN Emre Kula, ilk solo albümü "Theory of Change"in lansman konserini verdi.

İlk solo albümü "Theory of Change" ile müzikal kariyerinde yeni bir dönem başlatan Emre Kula, albümünün lansman konseri kapsamında dün gece Zorlu PSM Studio'da sevenleriyle buluştu. Konserde sanatçıyı eşi Sertab Erener'in yanı sıra Can Bonomo, Fatma Turgut ve Nil Karaibrahimgil de yalnız bırakmadı.

Emre Kula'nın rock müzik ile ilgili kişisel yolculuğunun bir özeti niteliğini taşıyan albüm, sanatçının 20'li ve 30'lu yaşları ile ilgili hikayelerini anlatıyor.

Profesyonel müzik kariyerine 2000'li yılların başında kendi kurduğu gruplar ile başlayan Emre Kula, bugüne kadar çok sayıda önemli yerli ve yabancı festivalde sahne aldı. KES isimli progresif rock grubunun üyesi olmasının yanı sıra, 2010 yılından bu yana Can Bonomo ile sahne alan, Ceza'nın 'Sus Pus' albümünde müzisyen olarak Ceza'ya hem albümde, hem de sahnede eşlik eden Emre Kula, Sertab Erener'in 2016 yılında piyasaya çıkan 'Kırık Kalpler Albümü"nün de prodüktörlüğünü üstlendi. Kula, 2000 yılından bu yana birçok proje ve albümlerde ayrıca stüdyo müzisyenliği yapmaya devam etti. 2016 yılı sonunda KES ile Almanya ve İsviçre turnesini tamamladıktan sonra sola çalışmalara başlayan Kula, ilk solo albümü "Theory of Change"i müzik dünyasına kazandırdı.

