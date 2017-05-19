Elif Dağdeviren, Antalya Film Festivali Direktörlüğü'nden ayrıldı

Hasan DEMİRBAŞ/ ANTALYA, () - ULUSLARARASI Antalya Film Festivali Direktörü Elif Dağdeviren, görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Son üç yıldır Uluslararası Antalya Film Festivali Direktörü olarak görev yapan, bu süreçte Cem Yılmaz'ın başrolünde oynadığı, Yükel Aksu'nun yönettiği İftarlık Gazoz filminin yapımcılığını üstlenen Elif Dağdeviren, kurduğu Cinema of Turkey platformu ile Moskova ve İspanya'da Türkiye Sineması Dünya Akademik buluşmalarını düzenledi.

Elif Dağdeviren, toplantılar ve yeni işbirlikleri için gittiği Cannes Film Festivali'nde Antalya Film Festivali Direktörlüğü'nden istifa ettiğini açıkladı. Dağdeviren, ayrılık nedeni olarak yapımına başladığı 2 film ve danışmanı olduğu projeleri gösterdi.

Açıklamasını sosyal medya üzerinden duyuran Dağdeviren, "Bir tanesi halen devam eden, diğeri İstanbul'a döndüğüm zaman başlayacak iki tane büyük bütçeli film ve diğer projeler nedeniyle arzu ettiğim vakti ayıramayacağım için Uluslararası Antalya Film Festivali Direktörlüğü görevimden ayrılmış bulunuyorum. Bununla birlikte, her zaman bir sinema şehri olarak gördüğüm Antalya'da, gerek film festivali gerek sanatla ilgili bütün etkinlikleri fahri olarak desteklemeyi sürdüreceğim" ifadelerini paylaştı.

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