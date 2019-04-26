Eğitim Temalı Kısa Film Ödülleri, sahiplerini buldu

MEMUR-Sen Konfederasyonu bünyesindeki Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen Eğitim Temalı 5. Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren eserler, ödüllendirildi.



Eğitim-Bir-Sen’in geleneksel Eğitim Temalı Kısa Film Ödülleri’nin beşincisi gerçekleştirildi. Memur-Sen Genel Merkezi’nde düzenlenen programa, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit, milletvekilleri ve davetliler katıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türk sinemasının efsane ismi Hülya Hanım ile ve sanat dostlarıyla birlikte olmak çok özel bir duygu. Böyle bir etkinliğe gelmeyi, Milli Eğitim Bakanı olmanın çok ötesinde sıradan bir vatandaş olarak da çok önemsiyorum. Bir eğitim sendikasının böyle bir güzelliğe imza atıyor olması Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir hizmet” ifadelerini kullandı.



‘SİNEMANIN GÜCÜNDEN YARARLANIP, EĞİTİME KATKIDA BULUNABİLİRİZ’



Yarışmanın jüri üyeleri arasında yer alan Hülya Koçyiğit, ödül töreni öncesinde yaptığı basın açıklamasında, eğitim ile kültür-sanat faaliyetlerinin bir arada götürülmesini çok önemsediğini belirterek, “Kültür-sanatta en etkili, en güçlü araç da sinema. Sinemanın gücünden yararlanıp, eğitime katkıda bulunabiliriz. Sendikanın düşündüğü, hayata geçirdiği bu faaliyet benim için çok değerli. Dilerim bu geleneksel aktivite, devam eder. Ben gençliğe çok önem veriyorum, çünkü onlar bizim geleceğimiz. Bugünden onlar için bir şey yapabilmeliyiz, onların önünü açabilmeliyiz. Yaptıklarını desteklemeliyiz ki onlar cesaretlensin ve cesurca adımlar atabilsin. Gençlerin de yarışmada olması, bir çoğunun ödül kazanıyor olması gurur verici” diye konuştu.



Törenin ev sahipliğini yapan Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, kültürel faaliyetlerle kendini en kısa şekilde ifade etmenin yollarından olan sinemanın büyüleyici, esrarengiz misyonunu çalışmalarına kattıklarını belirtti.



Eğitim-Bir-Sen’in sadece bir sendika boyutuyla dünyadaki mevcut genel-geçer pratiklerin içerisinde hareket eden bir misyon hareketi olmadığını kaydeden Yalçın, “Eğitim-Bir-Sen, çalışmalarını yaparken sosyal, kültürel faaliyelere olabildiğince ağırlık veren, kitap analizleriyle, resim yarışmalarıyla, kısa film veya hatıra yarışmalarıyla sürece dahil olmaya çalışan bir sendikal hareket” ifadelerini kullandı.



Yarışmanın en genç isimlerinden olan Ahmet Mücahit Aydoğan, Suriye’de bir okulda geçen filminde arkadaşlığın ve ayını sınıfta yer almanın güzelliğini aktaramaya çalıştığını söyledi. Aydoğan, daha önünde yapılacak çok faza iş olduğunu ve çok daha fazla çalışması gerektiğini belirtti.

