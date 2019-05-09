Ege yöresinin lezzetleri gastronomi turu ile tanıtıldı

İZMİR, () - Uluslararası eğitimleriyle şef ve pastacı yetiştiren bir gastronomi okulu olan USLA ile kendine özgü butik turlarıyla Türk turizmine yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Sacred7 Travel'in birlikte düzenlediği gastronomi turu Urla'da gerçekleşti.

İzmir'li sanatçılar Berna Laçin, Pınar Aylin ve Ege, Psikiyatrist Cem Mumcu, Alaçatı Turizmciler Derneği Başkanı Korkut Denizeri, İletişim danışmanı Salim Kadıbeşegil, Özlem Gusar, Dilek Yetkiner, Levon Bağış'ın da katıldığı ve 2 gün süren turda Ege yöresinin lezzetleri tarif edildi ve tatlarına bakıldı.

GASTRONOMİ TURLARI FİKRİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

TURSAB onaylı butik bir acente ve bir gastronomi okulunun düzenlediği turda; göç mutfağı ve suyun 2 yanının gerek coğrafi gerekse de yöresel değerleri tanıtılırken Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’nin (USLA) CEO'su Emel Arslan Güryıldız, "Yerel ürünlerin gastronomiye katkısını kendi doğasında gösterme isteğimiz, Gastronomi Turları fikrini ortaya çıkardı. Türkiye ile de sınırlı kalmayacak. Bir dünya kahve mottosuyla Kolombiya'ya, çay tutkusu peşinden Sri Lanka'ya giderken bunun Rize iz düşümünü de yaşatmayı hedefliyoruz. Hayatına bir tutam gezi, bir tutam lezzet katmak isteyenler için unutulmaz bir deneyim vaad ediyoruz” dedi.

GASTRONOMİ TURİZMİ

Güryıldız, “Misafirlerimiz için, uluslararası eğitimleriyle şef ve pastacı yetiştiren, aynı zamanda tarlanın ve toprağın kıymetini bilerek bunu eğitimlerine taşıyan bir gastronomi okuluyla Türkiye'yi ve dünyayı gezmelerinin en büyük faydası daha önce deneyimlenmemiş tatlara ulaşacak olmaları. Ve günümüzde gittikçe değeri anlaşılan Agro Turizmini de yakından tanıyacak olmaları. Lokal lezzetlerin peşinde bazen bir Michelin yıldızlı restaurantın mönüsü keşfedilirken bazen de bir köy evinde en doğal zeytinyağlılar tadılacak. Misafirler, doyumsuz bir gastronomi turizmi deneyimi yaşayacaklar" diye konuştu