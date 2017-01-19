Efsane rock şarkıları senfonik orkestra ile buluşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - SENFONİK orkestra ile rock müziğin efsane şarkılarını buluşturan Senforock, 22 Ocak'ta IF Performance Hall Beşiktaş'ta konser verecek.



Besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen"in projelerinden "Senforock", dün Ankara'da 1000'den fazla kişiye verdiği konserin ardından 22 Ocak Pazar günü saat 20.00'de IF Performance Hall Beşiktaş'ta müzikseverlerle buluşacak. Senfonik orkestraya, bir rock müzik grubu, rock müzik fanlarından oluşan bir koro ve Ankara'nın en önemli rock müzik solistleri eşlik edecek. Konserde, efsane rock şarkılarının senfonik versiyonları seslendirilecek.

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