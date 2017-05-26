Efsane boksörün hayatı kitap oldu

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - TÜRKİYE’nin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan’ın hayat hikâyesinin anlatıldığı kitap raflardaki yerini aldı.

Genç yazar Emina Temel’in kaleme aldığı, Bitlis doğumlu Ermeni asıllı Türk boksör Garbis Zakaryan’ın başarı ve aşk hikâyesinin anlatıldığı “Garo Nerdesin” adlı kitap yayımlandı. Pera Palas Hotel Jumeirah’ta dün gerçekleşen kitabın tanıtım toplantısına, yazar Emina Temel ve Garbis Zakaryan’ın yanı sıra HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, modacı Cemil İpekçi ve davetliler katıldı.

Eve katkı için sabahın erken saatlerinde sokaklarda bağırarak gazete satan, aynı zamanda bir çorapçıda çalışan çocuğun 4 kıtada başarılarıyla nasıl bir efsane hâline geldiğinin ve ilköğrenimini bile tamamlayamamış Garbis’le, 5 dil bilen bir İtalyan kızı Ersilya arasındaki ölümsüz aşkın lirik bir üslupla anlatıldığı romanda, “6-7 Eylül Olayları”na da başka bir pencereden bakılıyor.

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