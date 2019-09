Ali Can ZERAY/EDİRNE, ()- KLARNET sanatçısı Serkan Çağrı'nın kurucu başkanlığını yaptığı Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı (TARSEV) tarafından Edirne'de Uluslararası Balkan Müzik Festivali düzenledi. Festivalin açılış konserinde sahne alan Çağrı, çaldığı birbirinden güzel eserlerle katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.



Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı'nın girişimleriyle TARSEV tarafından, '1'nci Uluslararası Balkan Müzik Festivali' düzenledi. Trakya Üniversitesi Konservatuvar Salonu'nda gerçekleşen festivalin ilk gününde Serkan Çağrı ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası konser verdi. Konserde orkestra ile birlikte birbirinden güzel eserlerle izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.



'TRAKYA'DA ÇALIŞMALARIMA DEVAM EDECEĞİM'



Serkan Çağrı, müzik hayatına Trakya'da yapacağı çalışmalarla devam edeceğini belirterek, "Bu akşam çok heyecanlıyım. Dünyanın her yarinde konserler vermeme rağmen bu akşamki yaşadığım heyecanım çok farklı, insanın kendi evinde konser vermesi en büyük heyecanmış. Bu akşam aranızda sadece bir müzisyen kardeşiniz olarak bulunmuyorum. Trakya Kültür Sanat Eğitim Vakfı'nın kurucu başkanıyım bu arada. Bana 'neden Serkan bu işi girdin,' derlerse de şunu söylüyorum, ben Trakya'ya her şeyimi borçluyum. Bu topraklarda edindiğim güzellikler bilgiler beni bugünlere taşıdı. Bu güzelliklerin benim halkımın, benim bölgemin bütün insanlarımın yaşaması içinde Trakya'da çalışmaya geldim. Artık Trakya'da sizlerle çalışacağız. Henüz vakfımızın mekanı olmasa da faaliyetlerimize başladık. Ve ardından Uluslararası Balkan Müzik Festivali'ni yapalım diye böyle bir organizasyon gerçekleştirdik" dedi.



Serkan Çağrı ve şef Orhan Şallıel yönetimindeki Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası ile başlayan festival, yarın Cafe Aman İstanbul grubunun konseriyle devam edecek. Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları Enstitüsü 28 Eylül'de Balkanlarda kültür, sanat ve müzik temalı seminer düzenlenecek. Festival, 27 Eylül'de Gökçe, 29 Eylül'de Makedon müzisyen Dzambo Agusev, Balkan müziğinin klarnetteki ismi İsmail Lumanovski ve Suzan Kardeş sahne almasıyla son bulacak.