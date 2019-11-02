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Edirne'de kurulan Devlet Tiyatrosu, 'Bir Nefes Dede Korkut' oyunu ile kapalı gişe perde açtı
EDİRNE'de, tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervan Sarayı'nda kurulan Edirne Devlet Tiyatrosu, 'Bir Nefes Dede Korkut' oyunu ile kapalı gişe ile perde açtı. Edirne'de tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda yeni kurulan Edirne Devlet...
KÜLTÜR-SANAT 01.11.2019, 23:59
EDİRNE'de, tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervan Sarayı'nda kurulan Edirne Devlet Tiyatrosu, 'Bir Nefes Dede Korkut' oyunu ile kapalı gişe ile perde açtı.
Edirne'de tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda yeni kurulan Edirne Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından oluşan Gökçe Kurt Elitez'in yönettiği tek perdelik 'Bir Nefes Dede Korkut' isimli oyun ile perde açtı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, salonunun toplam 220 kişilik kapasitesi tüm biletlerin satılmasıyla kapalı gişe oynandı.
Dede Korkut Hikayeleri'nden kesitlerin sahnelendiği gecede 'Bir Nefes Dede Korkut' isimli oyun, usta oyuncuların bir karnavalı andıran dans ve müzik ile hikayelerin anlatılmasıyla izleyenleri büyüledi.
Oyunu izlemeye gelenler arasında bulunan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yeni kurulan tiyatronun kente büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, Edirne'nin yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi. Edirne'ye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün ilk oyunda kapalı gişe olması da bunun en güzel örneği" dedi.
Edirne'de tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı'nda yeni kurulan Edirne Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından oluşan Gökçe Kurt Elitez'in yönettiği tek perdelik 'Bir Nefes Dede Korkut' isimli oyun ile perde açtı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, salonunun toplam 220 kişilik kapasitesi tüm biletlerin satılmasıyla kapalı gişe oynandı.
Dede Korkut Hikayeleri'nden kesitlerin sahnelendiği gecede 'Bir Nefes Dede Korkut' isimli oyun, usta oyuncuların bir karnavalı andıran dans ve müzik ile hikayelerin anlatılmasıyla izleyenleri büyüledi.
Oyunu izlemeye gelenler arasında bulunan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yeni kurulan tiyatronun kente büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, Edirne'nin yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdi. Edirne'ye büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün ilk oyunda kapalı gişe olması da bunun en güzel örneği" dedi.
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