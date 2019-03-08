'Ecrin' sergisi sanatseverlerle buluştu

Heykel sanatçısı Özge Günaydın tarafından doğadaki yok oluşa dikkat çekmek için gergedan figürlerinden oluşan ‘Ecrin Sergisi’, Yeditepe Üniversitesi’nde kapılarını sanatseverlere açtı.

Gergedan figürlerinin farklı materyaller kullanılarak yorumlandığı 'Ecrin Sergisi' İnci Ertuğrul'un sunumuyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışına Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Prof. Ergin İnan, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) Başkanı Nilgün Diptaş, Başkan Yardımcısı Emel Ersoy, Yönetim Kurulu üyeleri, Ayşe Betül Kayahan, Hüsne Urlu, Ebru Kain, Elif Feza Çetiner ve Cahide Ahmetoğlu ile Galeri Kambur sahipleri Zerrin Gönültaş ve İlkay Altunoğlu, üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, mezun öğrencisi olan Özge Günaydın'la gurur duyduğunu ifade ederek, "Kendi yetiştirdiğim kızımın sergisi ve bunun için gerçekten çok gurur duydum, bu açılışı zevkle yapıyorum. Vakfımızın temel felsefesi, Atatürk'ün felsefesidir. O da kendine güvenen, yabancıların karşısında ezik olmayan insan tipidir. Ben öyle bir insanım, yetiştirdiğim evlatlarım da aynı Atatürk'ün istediği insan tipidir. Özellikle kız öğrencilerimiz bu konuda çok daha başarılı" diye konuştu.

"ŞİDDETLİ BİR YOK OLUŞ VAR"

Gergedan figürünün farklı materyallerden yorumlanmış heykellerinden oluşan sergi hakkında açıklamalarda bulunan sanatçı Özge Günaydın, serginin ana konseptinin gergedan olmasının sebebini şöyle açıkladı:

"Dünyada nesli yok olmaya yüz tutmuş olan en önemli örnek gergedanlardır, evrensel bir sembolü var. Ayrıca benim de çocukluğumdan beri çok sevdiğim bir hayvan. Gergedanları iyi incelediğinizde aslında çok iyi anne olduklarını, 4 yaşına kadar bebeklerine baktığını, tek eşli ve sadece otobur olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla gergedanlar aslında sembol olarak dünyanın döngüsünde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Bugün maalesef biz insanlar tüm doğayı yok ediyoruz. Şiddetli bir yok oluş var. Gergedanın bile doğaya bir katkısı varken, insanın maalesef yok, sadece yok oluşuna katkısı var. Onları da katlediyoruz ve onların da doğal döngüsünü engelliyoruz. Burada dikkat çekmeye çalıştığımız şey doğal yaşamı korumak ve buradan yola çıkarak sokak canlılarına sahip çıkabilmek. Ülkemizde yüz binlerce sokakta yaşayan hayvan var. Bunlar ciddi şekilde istismara da uğruyor. Sergi, bunların bakılması, korunması, barındırılmasıyla ilgili projenin alt yapısını oluşturuyor. Sanatın ortak bir lisanı var ve ortak lisandan yola çıkarak herkesin bir araya geldiği Ecrin Yaşam Merkezi'ni kurmak için gönül koyduğu, emek verdiği bir proje."

ECRİN, AMERİKA YOLCUSU

10 Mart'ta Türkiye'yi temsil etmek için Newyork'a gideceklerini ifade eden Günaydın, "Orada etkinlikler kapsamında kadın haklarıyla ilgili panelimiz olacak. Bu panelin girişinde de yine sergimiz olacak ve Ecrin Yaşam Merkezi'ni anlatacağız çünkü bu dünyaya örnek olacak bir proje. Dünyanın dikkatini çekmek istiyoruz. 17 Mart'a kadar ülkemizi Newyork'ta temsil edeceğiz" dedi.

31 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek sergiden elde edilen gelir, sokak hayvanlarına yeni bir hayat sağlamak ve toplumun hayvan sevgisini yükseltmek amacıyla kurulacak Ecrin Yaşam Merkezi’ni oluşturmak için NEYAD’a (Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği) bağışlanacak.